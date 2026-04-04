BROD NATO ČLANICE PROŠAO ORMUZ: Iran moreuzom cepa Alijansu
DRUGI brod u turskom vlasništvu bezbedno je prošao kroz Ormuski moreuz, saopštio je turski ministar saobraćaja Abdulkadir Uraloglu, dok sve više plovila ponovo koristi taj strateški plovni put.
Uraloglu je naveo da se u trenutku izbijanja rata u moreuzu nalazilo 15 brodova u turskom vlasništvu, od kojih su dva do sada napustila područje. Kako je Uraloglu rekao u intervjuu za Si En En Turk, četiri broda nisu zatražila odlazak, među njima dva energetska transportera i dva broda koja se bave regionalnom trgovinom.
- Radimo u koordinaciji sa Ministarstvom spoljnih poslova kako bismo uklonili preostalih devet brodova - rekao je Uraloglu.
Nije precizirao kada je drugi brod prošao kroz moreuz. On je podsetio da je bezbedan prolaz prvog turskog broda objavljen 13. marta, nakon što su vlasti dobile dozvolu od Irana. Ormuski moreuz, kojim prolazi oko petine svetske nafte, postao je ključna tačka spora tokom sukoba, a iranske pretnje brodarstvu dovele su do praktičnog zatvaranja plovnog puta.
Prema izveštajima, nekoliko brodova je ipak dobilo dozvolu za bezbedan prolaz, uključujući kontejnerski brod u vlasništvu francuske kompanije CMA CGM, koji je juče isplovio iz Zaliva i veruje se da je prvi brod zapadne brodarske kompanije koji je bezbedno prošao od početka rata 28. februara.
(Tanjug)
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
