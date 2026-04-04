UHAPŠEN ŠEF KAMORE: Karabinjeri ga uhapsili u skupom odmaralištu

04. 04. 2026. u 10:59

ŠEF mafijaške organizacije Roberto Macarela uhapšen je u odmaralištu u Vijetri sul Mare u kojem se krio od januara prošle godine, saopštila je policija.

УХАПШЕН ШЕФ КАМОРЕ: Карабињери га ухапсили у скупом одмаралишту

Macarela se krio u odmaralištu u kojem noćenje košta više od 1.000 evra, a karabinjeri su ga sinoć pronašli, prenela je Ansa.

Macarela nije pružao otpor, a bio je na listi veoma opasnih begunaca italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Macarela, rođen 1978. godine, bio je u bekstvu od 28. januara 2025. godine, a izbegao je hapšenje nakon što je sud u Napulju izdao nalog za pritvor na zahtev Napuljske direkcije za borbu protiv mafije (DDA) zbog optužbi za ubistvo otežano mafijaškim metodama.

(Tanjug)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

