UHAPŠEN ŠEF KAMORE: Karabinjeri ga uhapsili u skupom odmaralištu

ŠEF mafijaške organizacije Roberto Macarela uhapšen je u odmaralištu u Vijetri sul Mare u kojem se krio od januara prošle godine, saopštila je policija.

Macarela se krio u odmaralištu u kojem noćenje košta više od 1.000 evra, a karabinjeri su ga sinoć pronašli, prenela je Ansa.

Macarela nije pružao otpor, a bio je na listi veoma opasnih begunaca italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Macarela, rođen 1978. godine, bio je u bekstvu od 28. januara 2025. godine, a izbegao je hapšenje nakon što je sud u Napulju izdao nalog za pritvor na zahtev Napuljske direkcije za borbu protiv mafije (DDA) zbog optužbi za ubistvo otežano mafijaškim metodama.

(Tanjug)

