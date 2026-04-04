UHAPŠEN ŠEF KAMORE: Karabinjeri ga uhapsili u skupom odmaralištu
ŠEF mafijaške organizacije Roberto Macarela uhapšen je u odmaralištu u Vijetri sul Mare u kojem se krio od januara prošle godine, saopštila je policija.
Macarela se krio u odmaralištu u kojem noćenje košta više od 1.000 evra, a karabinjeri su ga sinoć pronašli, prenela je Ansa.
Macarela nije pružao otpor, a bio je na listi veoma opasnih begunaca italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Macarela, rođen 1978. godine, bio je u bekstvu od 28. januara 2025. godine, a izbegao je hapšenje nakon što je sud u Napulju izdao nalog za pritvor na zahtev Napuljske direkcije za borbu protiv mafije (DDA) zbog optužbi za ubistvo otežano mafijaškim metodama.
(Tanjug)
