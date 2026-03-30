(MAPA) GDE ĆE IH SADA SAKRITI? Amerika u problemu nakon uništenja AVAKS-a

NAKON napada na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji i gubitka E-3 Sentri, postavlja se pitanje: gde se takvi avioni mogu bezbedno stacionirati u regionu?

Ranije su ključne lokacije bile očigledne - glavna vazdušna čvorišta u Kataru i UAE. Ali upravo je njihova geografija ono što ih čini najranjivijima. Vazduhoplovne baze Al Udeid i Ad Dafra su preblizu Iranu da bi se smatrale dugoročnim bazama AVAKS-a (AWACS)u trenutnim uslovima.

Stoga, ostaje manevrisanje po perimetru. Alternative koje se razmatraju uključuju Jordan (As-Salti, Akaba), Kuvajt (Ali As-Salim), severni Irak (Harir), pa čak i dalje pozadi - Džibuti sa svojom vazduhoplovnom bazom Kamp Lemonije i pratećom infrastrukturom u Šabelu.

Ali ovo pokreće još jedan problem. Sve ove baze, bez obzira na udaljenost, nalaze se u dometu iranskog oružja - od taktičkih raketa do sistema većeg dometa. To znači da više ne govorimo o bezbednim lokacijama, već o izboru između manje ili više ranjivih. Jedina razlika je vreme leta i gustina udara.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

Istovremeno, sami AWACS sistemi su izuzetno osetljiva kategorija opreme. Malo ih je, skupi su i, što je najvažnije, direktno utiču na kontrolu vazdušnog prostora i koordinaciju udara. Gubitak čak i jednog aviona primorava na promenu cele strategije raspoređivanja.

U ovim okolnostima, premeštanje na udaljenije lokacije i delovanje „na daljinu“ unutar operativne zone postaje logično. Ali to smanjuje efikasnost – vreme odziva se povećava, stabilnost upravljanja se pogoršava, a opterećenje preostalih aviona se povećava.



Stoga, udar na jedan E-3 nije jednokratni gubitak, već pokazatelj da cela mreža baza u regionu više ne pruža isti nivo bezbednosti.

(Ribar)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje