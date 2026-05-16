Košarka

SRPKINJA JE ČUDO! Jovana Nogić pomerila granice VNBA lige!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 05. 2026. u 08:09

Finiks Merkjuri je savladao Čikago Skaj 91:83, a najbolja na meču bila je Jovana Nogić koja je ispisala istoriju.

СРПКИЊА ЈЕ ЧУДО! Јована Ногић померила границе ВНБА лиге!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Ross D. Franklin

Nakon dva poena u prethodnom meču Jovana Nogić je protiv Čikaga odigrala najbolji meč u VNBA karijeri čime je ispisala istoriju. 

Reprezentativka Srbije postigla je 27 poena. Čime je postala nedraftovani ruki sa najviše poena na jednom meču. 

Prvo poluvreme pripalo je klubu iz Arizone, dok je u drugom viđen egal. 

Alisa Tomas i Kejla Kuper postigle su po 17 poena. Dok je Nogićeva postigla 27, od čega poslednjih sedam poena svog tima, dodala je četiri skoka i dve ukradene lopte. 

Čikago je na dva minuta do kraja uspeo da se spusti na poen zaostatka 84:83, a onda je proradio srpski inat. 

Foto: ФОТО: Танјуг/ AP Photo/Ross D. Franklin

POGLEDAJ GALERIJU

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILAN ĐURICA: Dobićeš kad dođe! (VIDEO)
TIP

0 1

MILAN ĐURICA: Dobićeš kad dođe! (VIDEO)

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

15. 05. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI SKEPTICI: Ova četiri znaka su najveći pesimisti horoskopa

VEČITI SKEPTICI: Ova četiri znaka su najveći pesimisti horoskopa