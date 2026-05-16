SRPKINJA JE ČUDO! Jovana Nogić pomerila granice VNBA lige!
Finiks Merkjuri je savladao Čikago Skaj 91:83, a najbolja na meču bila je Jovana Nogić koja je ispisala istoriju.
Nakon dva poena u prethodnom meču Jovana Nogić je protiv Čikaga odigrala najbolji meč u VNBA karijeri čime je ispisala istoriju.
Reprezentativka Srbije postigla je 27 poena. Čime je postala nedraftovani ruki sa najviše poena na jednom meču.
Prvo poluvreme pripalo je klubu iz Arizone, dok je u drugom viđen egal.
Alisa Tomas i Kejla Kuper postigle su po 17 poena. Dok je Nogićeva postigla 27, od čega poslednjih sedam poena svog tima, dodala je četiri skoka i dve ukradene lopte.
Čikago je na dva minuta do kraja uspeo da se spusti na poen zaostatka 84:83, a onda je proradio srpski inat.
