SRPKINJA JE ČUDO! Jovana Nogić pomerila granice VNBA lige!

Finiks Merkjuri je savladao Čikago Skaj 91:83, a najbolja na meču bila je Jovana Nogić koja je ispisala istoriju.

Nakon dva poena u prethodnom meču Jovana Nogić je protiv Čikaga odigrala najbolji meč u VNBA karijeri čime je ispisala istoriju.

Reprezentativka Srbije postigla je 27 poena. Čime je postala nedraftovani ruki sa najviše poena na jednom meču.

In a league of her own 👑



Jovana Nogic now holds the record for most PTS scored by an undrafted rookie in WNBA History! She recorded 27 PTS, 5 3PM & 4 REB in the @PhoenixMercury's win over Chicago.#WNBASeason30 pic.twitter.com/bQt79nnaY3 — WNBA (@WNBA) May 16, 2026

Prvo poluvreme pripalo je klubu iz Arizone, dok je u drugom viđen egal.

Alisa Tomas i Kejla Kuper postigle su po 17 poena. Dok je Nogićeva postigla 27, od čega poslednjih sedam poena svog tima, dodala je četiri skoka i dve ukradene lopte.

Čikago je na dva minuta do kraja uspeo da se spusti na poen zaostatka 84:83, a onda je proradio srpski inat.

