PUCA SAVEZ SAD–EVROPA? NATO u panici zbog Trampovih poteza

GENERALNI sekretar NATO, Mark Rute, pritisnuće sledeće nedelje evropske proizvođače oružja da povećaju ulaganja i pokrenu masovniju proizvodnju.

Vojni savez time želi da ojača odbrambene kapacitete Starog kontinenta, ali i da u velikoj meri ispuni zahteve američkog predsednika Donalda Trampa.

Rute planira da okupi čelnike vodećih evropskih vojnih grupacija u Briselu kako bi od njih zatražio hitnu reakciju. Cilj je da se pripremi teren za ključne ugovore koji će biti zvanično objavljeni na godišnjem samitu NATO-a u Ankari ovog jula, saznaje Finacial Times od izvora upućenih u situaciju.

Uoči ovog vanrednog sastanka, od vojnih kompanija je izričito zatraženo da dostave podatke o svojim najvećim investicijama i stvarnim mogućnostima za brzo povećanje proizvodnje. Poseban naglasak stavljen je na sektore poput protivvazdušne odbrane i dalekometnih projektila.

Iako se Rute redovno sastaje sa čelnicima evropske vojne industrije, ovakvo masovno okupljanje velikog broja velikih kompanija na jednom mestu je potpuno neuobičajeno, ističu izvori iz tog sektora.

Poruka koju šef saveza šalje jasno pokazuje koliko je situacija hitna u NATO-u – potrebno je da pokažu konkretan industrijski napredak pre nego što se svetski lideri okupe u Turskoj.

Očekuje se da će na sastanak stići delegacije najvećih evropskih proizvođača oružja, među kojima su Airbus, Rheinmetall, Safran, Saab, MBDA i Leonardo.

Trampov pritisak zbog rata u Iranu

NATO želi da evropski vojni giganti hitno pomognu u ispunjavanju Trampovih zahteva za drastično povećanje odbrambenih troškova. Bela kuća ne krije nezadovoljstvo jer smatra da evropski saveznici nisu dovoljno podržali američke operacije protiv Irana.

Osim toga, nova ulaganja treba da smanje zavisnost Evrope od SAD, u trenutku kada u evropskim prestonicama raste zabrinutost oko toga koliko je Vašington uopšte posvećen odbrani regiona.

