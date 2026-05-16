PUCA SAVEZ SAD–EVROPA? NATO u panici zbog Trampovih poteza
GENERALNI sekretar NATO, Mark Rute, pritisnuće sledeće nedelje evropske proizvođače oružja da povećaju ulaganja i pokrenu masovniju proizvodnju.
Vojni savez time želi da ojača odbrambene kapacitete Starog kontinenta, ali i da u velikoj meri ispuni zahteve američkog predsednika Donalda Trampa.
Rute planira da okupi čelnike vodećih evropskih vojnih grupacija u Briselu kako bi od njih zatražio hitnu reakciju. Cilj je da se pripremi teren za ključne ugovore koji će biti zvanično objavljeni na godišnjem samitu NATO-a u Ankari ovog jula, saznaje Finacial Times od izvora upućenih u situaciju.
Uoči ovog vanrednog sastanka, od vojnih kompanija je izričito zatraženo da dostave podatke o svojim najvećim investicijama i stvarnim mogućnostima za brzo povećanje proizvodnje. Poseban naglasak stavljen je na sektore poput protivvazdušne odbrane i dalekometnih projektila.
Iako se Rute redovno sastaje sa čelnicima evropske vojne industrije, ovakvo masovno okupljanje velikog broja velikih kompanija na jednom mestu je potpuno neuobičajeno, ističu izvori iz tog sektora.
Poruka koju šef saveza šalje jasno pokazuje koliko je situacija hitna u NATO-u – potrebno je da pokažu konkretan industrijski napredak pre nego što se svetski lideri okupe u Turskoj.
Očekuje se da će na sastanak stići delegacije najvećih evropskih proizvođača oružja, među kojima su Airbus, Rheinmetall, Safran, Saab, MBDA i Leonardo.
Trampov pritisak zbog rata u Iranu
NATO želi da evropski vojni giganti hitno pomognu u ispunjavanju Trampovih zahteva za drastično povećanje odbrambenih troškova. Bela kuća ne krije nezadovoljstvo jer smatra da evropski saveznici nisu dovoljno podržali američke operacije protiv Irana.
Osim toga, nova ulaganja treba da smanje zavisnost Evrope od SAD, u trenutku kada u evropskim prestonicama raste zabrinutost oko toga koliko je Vašington uopšte posvećen odbrani regiona.
(index.hr)
BONUS VIDEO: Kurti uz NATO opoziciju
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"IMAM DETALjE RAZGOVORA PUTINA I LUKAŠENKA" Zelenski tvrdi da će Evropa goreti u ratu
15. 05. 2026. u 21:51
ZELENSKI TVRDI: Rusija planira napad na Ukrajinu ili NATO iz ove evropske zemlje
15. 05. 2026. u 20:04
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)