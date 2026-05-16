PETRONIJEVIĆ: Santani Savet bezbednosti može da naredi da pusti generala Mladića

ADVOKAT Goran Petronijević izjavio je da predsedniku haškog Mehanizma Grasijeli Santani samo Savet bezbednosti UN može da naredi da donese odluku o prevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga.

Petronijević je naveo da sada treba ići urgentno prema Savetu bezbednosi UN i Komitetu za zaštitu ljudskih prava, te dodao da je odbrana generala Mladića, zajedno sa njegovim sinom Darkom, već preduzela prave korake u tom pravcu.

On je upozorio da odluka Mehanizma o nepuštanju generala znači da se priroda njegove presude menja sa doživotne na smrtnu, te napomenuo da je američki predsednik Donald Tramp naredio da se haški Mehanizam skine sa budžeta SAD.

- Ministar pravde Srbije Nenad Vujić je već razgovarao sa Santanom i očigledno da nije bilo efekta. Taj odnos koji oni imaju prema generalu Mladiću je odnos prema Srbiji i prema Srbima - naveo je Petronijević.

On je ocenio da je general Mladić žrtva faktora koji su se poklopili, da razlozi odbijanja njegovog puštanja nisu samo politika nego možda čak i neke lične i kadrovske stvari u vezi sa Mehanizmom.

- Presuda Mladiću je doživotna kazna, ali ne i smrtna. Imam utisak da je za njih problem da umre tamo posle ovoga, i biće problem. Po njihovom razmišljanju, veći problem je da ga premeste na VMA u Beogradu, pa da ga malo oporave i da poživi koji mesec. Oni bi najradije, ako bi mogli, da ga eventualno puste, pa da negde u avionu na relaciji od Amsterdama do Beograda premine - rekao je Petronijević.

Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja, tvrdeći da je general pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu negu".

