EGIPATSKI PREDSEDNIK TRAMPU: Molim Vas, zaustavite rat na Bliskom istoku

EGIPATSKI predsednik Abdel Fatah al Sisi pozvao je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da pomogne u zaustavljanju rata na Bliskom istoku i upozorio da strahovi od prelaska cene nafte iznad 200 dolara po barelu nisu preuveličani.

- Kažem predsedniku Trampu: niko ne može zaustaviti rat u našem regionu u Zalivu osim Vas. Molim Vas, gospodine predsedniče, molim Vas. Molim Vas, pomozite nam da zaustavimo rat - rekao je Sisi na konferenciji Egypt Energy Show 2026 u Kairu.

On je istakao da Vašington ima ključnu ulogu u okončanju sukoba u regionu i poručio da "niko osim predsednika Trampa ne može da zaustavi rat u našem regionu i u Zalivu", prenosi Egypt Today.

- Obraćam Vam se u ime čovečanstva i u ime svih koji žele mir. Upućujem Vam direktan apel da pomognete da se rat zaustavi, jer ste Vi u mogućnosti da to učinite - rekao je egipatski predsednik.

Sisi je naglasio da je stabilnost regiona od ključnog značaja za globalno energetsko tržište i bezbednost, upozorivši na posledice nastavka sukoba.



- Bojim se da će ciljanje energetskih postrojenja, bilo da se radi o proizvodnji ili rafinerijama, imati veoma ozbiljne posledice po globalnu ekonomiju i cene goriva. Posmatrači tržišta upozorili su da bi cena barela nafte mogla dostići više od 200 dolara, i to nije preterivanje - dodao je.

Sisi je takođe upozorio na nadolazeću krizu za globalne zalihe hrane, napominjući da će poremećaji u izvozu đubriva imati ogroman uticaj na cene.

- Bogate zemlje bi možda mogle ovo da apsorbuju, ali za ekonomije sa srednjim prihodima i krhke ekonomije, to bi moglo imati veoma, veoma ozbiljan uticaj na njihovu stabilnost - rekao je on.

Konferencija EGYPES 2026 održava se od 30. marta do 1. aprila pod sloganom "Energetska tranzicija kroz saradnju, akciju i realizam", a okuplja brojne zvaničnike i predstavnike energetske industrije iz celog sveta.