EGIPATSKI PREDSEDNIK TRAMPU: Molim Vas, zaustavite rat na Bliskom istoku
EGIPATSKI predsednik Abdel Fatah al Sisi pozvao je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da pomogne u zaustavljanju rata na Bliskom istoku i upozorio da strahovi od prelaska cene nafte iznad 200 dolara po barelu nisu preuveličani.
Egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi pozvao je danas predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da pomogne u zaustavljanju rata na Bliskom istoku i upozorio da strahovi od prelaska cene nafte iznad 200 dolara po barelu nisu preuveličani.
- Kažem predsedniku Trampu: niko ne može zaustaviti rat u našem regionu u Zalivu osim Vas. Molim Vas, gospodine predsedniče, molim Vas. Molim Vas, pomozite nam da zaustavimo rat - rekao je Sisi na konferenciji Egypt Energy Show 2026 u Kairu.
On je istakao da Vašington ima ključnu ulogu u okončanju sukoba u regionu i poručio da "niko osim predsednika Trampa ne može da zaustavi rat u našem regionu i u Zalivu", prenosi Egypt Today.
- Obraćam Vam se u ime čovečanstva i u ime svih koji žele mir. Upućujem Vam direktan apel da pomognete da se rat zaustavi, jer ste Vi u mogućnosti da to učinite - rekao je egipatski predsednik.
Sisi je naglasio da je stabilnost regiona od ključnog značaja za globalno energetsko tržište i bezbednost, upozorivši na posledice nastavka sukoba.
- Bojim se da će ciljanje energetskih postrojenja, bilo da se radi o proizvodnji ili rafinerijama, imati veoma ozbiljne posledice po globalnu ekonomiju i cene goriva. Posmatrači tržišta upozorili su da bi cena barela nafte mogla dostići više od 200 dolara, i to nije preterivanje - dodao je.
Sisi je takođe upozorio na nadolazeću krizu za globalne zalihe hrane, napominjući da će poremećaji u izvozu đubriva imati ogroman uticaj na cene.
- Bogate zemlje bi možda mogle ovo da apsorbuju, ali za ekonomije sa srednjim prihodima i krhke ekonomije, to bi moglo imati veoma, veoma ozbiljan uticaj na njihovu stabilnost - rekao je on.
Konferencija EGYPES 2026 održava se od 30. marta do 1. aprila pod sloganom "Energetska tranzicija kroz saradnju, akciju i realizam", a okuplja brojne zvaničnike i predstavnike energetske industrije iz celog sveta.
Preporučujemo
GORI BLISKI ISTOK: Pogođen tanker u vodama Dubaija; Avio kompanije u ozbiljnim problemima
31. 03. 2026. u 07:16 >> 09:15
"PREGOVORI SA IRANOM IDU DOBRO" Livit: Javne izjave Teherana se razlikuju od privatnih
31. 03. 2026. u 08:38
JAPAN POJAČAVA ODBRAMBENE KAPACITETE: Aktivirane rakete dugog dometa
31. 03. 2026. u 08:13
GUVERNER ŠOKIRAO SVE: Odobrio preimenovanje aerodroma Palm Bič po Trampu
31. 03. 2026. u 07:44
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
