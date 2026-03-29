SAUDIJSKI MEDIJI: U Iranu regrutuju se i deca od 12 godina

IRANSKE snage bezbednosti regrutuju decu od 12 godina za čuvanje kontrolnih punktova i obavljanje drugih dužnosti tokom rata u glavnom gradu Teheranu, rekao je iranski vojni zvaničnik za iransku državnu televiziju.

Brojni kontrolni punktovi postavljeni su širom Teherana od početka sukoba SAD i Izraela sa Iranom, a stanovnici prijavljuju tinejdžere u civilu koji neke od punktova čuvaju naoružani mitraljezima, piše Al Arabija.

Iranske vlasti su, piše portal pozivajući se na AFP, u Teheranu pokrenule regrutnu kampanju pod nazivom "Za Iran" kako bi registrovale ljude za pridruživanje snagama bezbednosti, a minimalna starosna granica za regruta spuštena je na 12 godina.

Zvaničnik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Teheranu Rahim Nadali, rekao je da osobe mlađe od 12 godina mogu da se registruju kako bi pomogle IRGC-u i omladinskoj dobrovoljačkoj miliciji Basij da se "protive globalnom nasilniku".

Njihovi zadaci, pojašnjava, "prikupljanje sigurnosnih podataka i operativnih patrola", kao i organizovanje karavana automobila noću u gradu.

-Na kontrolnim punktovima i patrolama Basija koje vidite širom gradova, imali smo vrlo veliki broj volontera među mladima i tinejdžerima koji su želeli da učestvuju. Uzimajući u obzir godine onih koji žele da se pridruže sada smo smanjili minimalnu starosnu granicu na 12 godina, jer deca od 12 do 13 godina žele da budu uključena, rekao je Nadali.

Jedan od stanovnika Teherana rekao je da vojni kamioneti sa teškim naoružanjem blokiraju puteve i pretražuju automobile, a da se ispred njih nalaze privatni automobili sa tinejdžerima koji drže Uzije (automatske puške) i ponovo zaustavljaju vozila.

-Kada raketa negde padne, područje se odmah blokira. Neobučeni tinejdžeri s kalašnjikovima viču naredbe ljudima stanite tu, stanite tamo' i redovno ispaljuju upozoravajuće hice u vazduh, rekao je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje