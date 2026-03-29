PROTIVVAZDUŠNA ODBRANA UAE: Oborila 16 iranskih balističkih raketa i 42 drona
PROTIVVAZDUŠNA odbrana UAE je danas presrela 16 balističkih raketa i 42 bespilotne letelice lansirane iz Irana, saopštilo je ministarstvo odbrane UAE.
Od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana UAE je neutralisala 414 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.914 bespilotnih letelica, prema saopštenju, prenosi agencija WAM.
U u napadima su poginula dva pripadnika oružanih snaga I jedan marokanski civil koga su angažovale oružane snage, kao i osam civila, stranih državljana.
Ukupno 178 ljudi je povređeno do sada u iranskim napadima na UAE sa povredama koje su se kretale od lakših do umerenih i teških, navodi agencija.
(Tanjug)
