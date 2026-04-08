39. dan sukoba na Bliskom istoku.

Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse za prolazak kroz Ormuski moreuz

Dvonedeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv, izjavio je danas regionalni zvaničnik uključen u pregovore.

Prema njegovim rečima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmeriti prihod od taksi, preneo je AP.

Izrael nastavlja napade u Libanu uprkos tvrdnjama o primirju

Izraelske snage nastavile su tokom noći i jutros napade širom Libana uprkos tvrdnjama pakistanskog premijera da su Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici postigli trenutni prekid vatre koji obuhvata i Liban, prenela je Al Džazira.

Pakistanski premijer je ranije saopštio da su se sve strane saglasile o primirju koje bi važilo i za Liban, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naknadno poručio da Liban nije uključen u taj sporazum. U međuvremenu su zabeleženi kontinuirani izraelski udari širom zemlje.

Vazdušni napadi izvedeni su na grad Mašgara u dolini Beka, dok je grad Hiam, gde su poslednjih nedelja vođene žestoke borbe između izraelske vojske i Hezbolaha, bio meta artiljerijskog granatiranja.

Više vazdušnih udara pogodilo je i grad Tir, uključujući napad u blizini bolnice ubrzo nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre, prenela je agencija NNA. Libanska Nacionalna novinska agencija je prenela da je artiljerijsko granatiranje pogodilo područja Hanije i Mansuri.

Tramp: Veliki dan za svetski mir, ovo bi moglo biti "zlatno doba Bliskog istoka"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je svanuo veliki dan za svetski mir koji je, kako je naveo, i Iran želeo jer mu je "bilo dosta" kao i svima ostalima, i poručio je da će SAD pomoći u razvoju saobraćaja u Ormuskom moreuzu, kao i da bi moglo da usledi "zlatno doba Bliskog istoka".

"Biće tu mnogo pozitivne akcije. Veliki novac će se zgrtati. Iran može da otpočne proces obnove. Mi ćemo dostavljati potrepštine svake vrste i biti blizu kako bismo osigurali da sve protiče kako treba. Siguran sam da hoće", napisao je Tramp jutros na svojoj mreži Truth Social. Kako je dodao, "baš kao što to doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti zlatno doba Bliskog istoka".

Tramp je nekoliko sati ranije izjavio da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Gutereš pozdravio prekid vatre na Bliskom istoku

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Gutereš pozdravio je dvonedeljni prekid vatre između SAD i Irana, pozivajući sve strane da rade na dugoročnom miru na Bliskom istoku. "Generalni sekretar pozdravlja objavu dvonedeljnog prekida vatre od strane Sjedinjenih Država i Irana", rekao je njegov portparol Stefan Dižarik, prenosi "Gardijan". Dižarik je dodao da generalni sekretar UN "poziva sve strane u trenutnom sukobu na Bliskom istoku da ispune svoje obaveze prema međunarodnom pravu i da se pridržavaju uslova prekida vatre kako bi se otvorio put ka trajnom i sveobuhvatnom miru u regionu".

Mediji: Napadi prijavljeni u više zemalja Bliskog istoka uprkos objavljenom primirju

Napadi su tokom noći i jutros prijavljeni u više zemalja Bliskog istoka uprkos objavi o primirju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, preneli su mediji i zvaničnici. Američki mediji navode, pozivajući se na izraelskog zvaničnika, da Izrael od jutros nastavlja napade na Iran, preneo je BBC.

To se dešava uprkos potvrdi Bele kuće i Pakistana, koji je posredovao u postizanju prekida vatre, da je i Izrael pristao na sporazum o primirju. U Izraelu su prijavljeni napadi u Jerusalimu, gde novinari BBC-ja navode da su "čuli i osetili više eksplozija", dok su stanovnicima poslata upozorenja. U međuvremenu, u Bahreinu je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da su se oglasile sirene za uzbunu i pozvalo građane da potraže sklonište.

Katarsko Ministarstvo odbrane objavilo je na društvenim mrežama da su presretnute rakete koje su bile usmerene ka toj zemlji. Istovremeno, Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da se ta zemlja suočava sa raketnim napadima i dolazećim dronovima iz Irana. U Saudijskoj Arabiji zvaničnici civilne zaštite izdali su najmanje dva upozorenja u poslednja dva sata, a već nakon prvog je, prema objavama Saudijske direkcije civilne zaštite i novinara BBC-ja u Rijadu, izdat signal da je situacija bezbedna.

Netanjahu: Primirje ne obuhvata Liban

Kancelarija premijera Izraela Benjamina Netanjahua izdala je saopštenje u kojem pozdravlja prekid vatre između SAD i Irana, ističući da se to ne odnosi na Liban, uprkos tvrdnjama pakistanskih posrednika da je i Bejrut obuhvaćen primirjem.

Pakistan: Sve strane pristale na trenutni prekid vatre, SAD i Iran pozvani u Islamabad

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba, uključujući i Liban. Šarif je na mreži Iks naveo da su obe strane pokazale "izuzetnu mudrost i razumevanje" i ostale konstruktivno angažovane u cilju postizanja mira i stabilnosti.

Pakistanski premijer je, takođe, pozvao delegacije Irana i SAD da dođu u Islamabad u petak, 10. aprila, kako bi nastavili pregovore o konačnom sporazumu za rešavanje svih sporova. Šarif je poslednjih dana imao važnu ulogu u pokušajima diplomatskog posredovanja između zaraćenih strana, a u utorak je zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da odloži planiranu eskalaciju napada na Iran, preneo je "Gardijan". Izrazio je nadu da će predstojeći "Islamabadski razgovori" dovesti do održivog mira i najavio mogućnost novih pozitivnih vesti u narednim danima.

Bela kuća: Primirje sa Iranom je pobeda SAD

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit pozdravila je dvonedeljno primirje u ratu sa Iranom, nazvavši postignut sporazum "pobedom" Sjedinjenih Američkih Država. "Ovo je pobeda za SAD koju su omogućili naš predsednik (Donald) Tramp i naša neverovna vojska", napisala je Livit rano jutros na mreži Iks.

