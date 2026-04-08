HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Dinama iz Zagreba
TUŽAN dan u komšiluku!
Legendarni bivši fudbaler Dinama Zagreb Srećko Bogdan preminuo je u 70. godini. Tužnu vest objavio je Regionalni portal.
Bogdan je rođen 5. januara 1957. u Murskom Središću, gde je napravio svoje prve fudbalske korake. Nakon toga, prešao je u Dinamo, i ostavio veliki trag u zagrebačkom klubu. Prema zvaničnom sajtu kluba, Bogdan je odigrao 304 zvanične utakmice za „plave“.
Sa Dinamom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1982. godine, kao i dva Kupa - 1980. i 1983. godine. Za reprezentaciju bivše zemlje odigrao je 11 utakmica, dok je za Hrvatsku nastupio dva puta.
Nakon Dinama, otišao je u nemački klub Karlsruher, gde je odigrao 280 utakmica i završio igračku karijeru. Nakon karijere bio je trener nekoliko hrvatskih klubova, a trenersku karijeru je započeo u nemačkom klubu, gde je obavljao funkciju pomoćnog trenera.
Preporučujemo
Komentari (0)