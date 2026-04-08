Fudbal

HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Dinama iz Zagreba

Новости онлине

08. 04. 2026. u 09:22

TUŽAN dan u komšiluku!

ХРВАТСКА ЗАВИЈЕНА У ЦРНО! Преминуо легендарни фудбалер Динама из Загреба

Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Legendarni bivši fudbaler Dinama Zagreb Srećko Bogdan preminuo je u 70. godini. Tužnu vest objavio je Regionalni portal.

Bogdan je rođen 5. januara 1957. u Murskom Središću, gde je napravio svoje prve fudbalske korake. Nakon toga, prešao je u Dinamo, i ostavio veliki trag u zagrebačkom klubu. Prema zvaničnom sajtu kluba, Bogdan je odigrao 304 zvanične utakmice za „plave“.

Foto: M.Vukadinović

 

Sa Dinamom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1982. godine, kao i dva Kupa - 1980. i 1983. godine. Za reprezentaciju bivše zemlje odigrao je 11 utakmica, dok je za Hrvatsku nastupio dva puta.

Nakon Dinama, otišao je u nemački klub Karlsruher, gde je odigrao 280 utakmica i završio igračku karijeru. Nakon karijere bio je trener nekoliko hrvatskih klubova, a trenersku karijeru je započeo u nemačkom klubu, gde je obavljao funkciju pomoćnog trenera.

