DEFINITIVNOI NIJE SLUČAJNO IDF: Novinar Ali Šajeb je bio meta
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je novinar Ali Šajeb, koji je povezan sa libanskim militantnim pokretom Hezbolah, bio meta vazdušnog napada u kojem je ubijen, zajedno sa još jednom novinarkom.
IDF je saopštila da je Ali Šajeb, novinar televizije Al Manara, bio meta napada u južnom Libanu zato što je bio član Radvan elitne jedinice Hezbolaha, kojeg podržava Iran, prenosi Tajms of Izrael.
Prema podacima IDF-a, Šajeb je bio operativac u obaveštajnoj jedinici Radvan, a istovremeno je radio kao novinar za televiziju Al Manar, koja se povezuje sa Hezbolahom.
IDF navode da je Šajeb "služio kao terorista u terorističkoj organizaciji Hezbolah pod maskom novinara za mrežu Al Manar, dok je konstantno radio na otkrivanju lokacija trupa IDF-a koje deluju u južnom Libanu i duž granice, i održavao kontinuirani kontakt sa drugim teroristima posebno u jedinici Radvan, i unutar terorističke organizacije uopšte".
Izraelska vojska navodi da je Šajeb takođe "učestvovao u podsticanju napada na trupe IDF-a i izraelske civile, koristeći svoj položaj kao kanal za širenje propagandnih materijala Hezbolaha".
U napadu na automobil u kojem je bio Ali Šajeb, u gradu Džezinu, poginula je i Fatima Fatuni, novinarka Al Majadina, koji se takođe povezuje sa Hezbolahom.
(Tanjug)
