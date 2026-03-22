PESKOV ODBRUSIO BRISELU: Evropa nije u poziciji da bilo koga ucenjuje

V.N.

22. 03. 2026. u 15:32

EVROPA trenutno nije u poziciji da ucenjuje bilo koga, uključujući predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ ОДБРУСИО БРИСЕЛУ: Европа није у позицији да било кога уцењује

Foto: AP

On je istakao da je Ukrajina ta koja trenutno ucenjuje sve na evropskom kontinentu, odgovarajući na pitanje da li bi Evropa sada mogla pokušati da uceni Trampa nudeći pomoć na Bliskom istoku u zamenu za učešće Vašingtona u ukrajinskom sukobu, prenose RIA Novosti.

Peskov je naveo da je Evropa u teškoj poziciji, ali da i dalje nije spremna da se uključi u dijalog sa Rusijom i želi da nastavi sukob u Ukrajini, a da ne zna kako da nađe novac za nastavak rata.

- Evropa je rastrgana kontradikcijama, Evropa je u teškoj situaciji, Evropa i dalje ne želi da razgovara sa nama, Evropa i dalje želi da se rat u Ukrajini nastavi i ne zna kako da plati za to - smatra Peskov.

On je dodao i da Evropa sad ima sopstvene probleme, da je pitanje plaćanja računa za gas, benzin i struju zamenilo Ukrajinu kao temu broj jedan na dnevnom redu evropskih vlada.

- Za njih (Evropljane), tema broj jedan sada više nije Ukrajina, već kako da plate račune za gas, benzin i struju - istakao je Peskov.

VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...
VIDITE LISTU: 22 zemlje se uključile u rat u Zalivu - Britanija, Nemačka, Francuska, Japan, UAE, Južna Koreja, Bahrein...

"OŠTRO osuđujemo nedavne iranske napade na nenaoružane trgovačke brodove u Zalivu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja, i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza od strane iranskih snaga“, navodi se između ostalog u saopštenju koalicije od 22 zemlje koje se priključuju u borbi za siguran prolazak kroz Ormuski moreuz.

21. 03. 2026. u 16:58

Ostavi komentar

