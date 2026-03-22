PESKOV ODBRUSIO BRISELU: Evropa nije u poziciji da bilo koga ucenjuje
EVROPA trenutno nije u poziciji da ucenjuje bilo koga, uključujući predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov.
On je istakao da je Ukrajina ta koja trenutno ucenjuje sve na evropskom kontinentu, odgovarajući na pitanje da li bi Evropa sada mogla pokušati da uceni Trampa nudeći pomoć na Bliskom istoku u zamenu za učešće Vašingtona u ukrajinskom sukobu, prenose RIA Novosti.
Peskov je naveo da je Evropa u teškoj poziciji, ali da i dalje nije spremna da se uključi u dijalog sa Rusijom i želi da nastavi sukob u Ukrajini, a da ne zna kako da nađe novac za nastavak rata.
- Evropa je rastrgana kontradikcijama, Evropa je u teškoj situaciji, Evropa i dalje ne želi da razgovara sa nama, Evropa i dalje želi da se rat u Ukrajini nastavi i ne zna kako da plati za to - smatra Peskov.
On je dodao i da Evropa sad ima sopstvene probleme, da je pitanje plaćanja računa za gas, benzin i struju zamenilo Ukrajinu kao temu broj jedan na dnevnom redu evropskih vlada.
- Za njih (Evropljane), tema broj jedan sada više nije Ukrajina, već kako da plate račune za gas, benzin i struju - istakao je Peskov.
