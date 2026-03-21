VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana

RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u aprilu, jedinica ruske SVR prošlog meseca izrazila je zabrinutost zbog pada podrške Orbanu.

U internom izveštaju SVR, operativci su predložili drastične mere pod nazivom "prekretnica", uključujući mogućnost "insceniranja pokušaja ubistva Viktora Orbana" kako bi se "suštinski promenila paradigma izborne kampanje", navodi WP.

Kako se navodi, takav incident bi prebacio fokus kampanje sa socio-ekonomskih pitanja na emotivne teme poput bezbednosti države i stabilnosti političkog sistema.

Ankete pokazuju da Orban zaostaje za opozicionim liderom stranke Tisa Peterom Mađarom, bivšim članom njegove stranke Fides.

Prema evropskim bezbednosnim izvorima, ruska podrška Orbanu uključuje i kampanje na društvenim mrežama koje ga predstavljaju kao jedinog zaštitnika suvereniteta Mađarske.

Pojedini narativi plasirani su preko ruskih diplomata u Budimpešti, koji su, kako se navodi, sarađivali sa provladinim medijima.

U dokumentu SVR predlaže se i strategija da Orban svoju vlast predstavi kao garant mira i stabilnosti, dok bi njegov protivnik bio prikazan kao "marioneta Brisela", piše WP.

Foto: Tanjug/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Istovremeno, postoje indicije da su ruski operativci učestvovali u kampanjama diskreditacije opozicionih kandidata, uključujući širenje dezinformacija i manipulisane sadržaje.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode o takvom planu kao dezinformacije, dok SVR nije komentarisao dokument.



Pored Rusije, i Sjedinjene Američke Države pokazuju interesovanje za politička dešavanja u Mađarskoj.

Američki državni sekretar Marko Rubio posetio je Budimpeštu prošlog meseca, poručivši Orbanu da je "njegov uspeh i uspeh SAD", dok se očekuje i poseta potpredsednika Džej Di Vensa.

U međuvremenu, Orban i njegova stranka sve više nastoje da fokus javnosti prebace sa ekonomskih problema na spoljne bezbednosne pretnje.

Tenzije su porasle i u odnosima sa Ukrajinom, uz međusobne optužbe i diplomatske mere.

Mađarska vlada je čak najavila raspoređivanje vojske radi zaštite energetske infrastrukture, što je dodatno podiglo nervozu u Budimpešti.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održaće se u nedelju, 12. aprila a glavni favoriti su aktuelni premijer Orban i opozicioni lider Mađar.