DRUGI DEO DANA DONOSI PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Vreme promenljivo, duvaće i slab vetar

В. Н.

06. 05. 2026. u 07:04

U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

ДРУГИ ДЕО ДАНА ДОНОСИ ПЉУСКОВЕ И ГРМЉАВИНУ: Време променљиво, дуваће и слаб ветар

FOTO: Unsplash/Christopher kismet

Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Duvaće slab i umeren, južni vetar.

Najniža temperatura biće od 10 do 14 stepeni, a najviša oko 29. Uveče i tokom noći moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak.

Idućih sedam dana (do 13. maja) u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.

Dnevna temperatura biće od 22 do 28 stepeni.

