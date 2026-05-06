DRUGI DEO DANA DONOSI PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Vreme promenljivo, duvaće i slab vetar
U SRBIJI će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i iznad većeg dela zemlje suvo vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Kasnije posle podne, ponegde na severozapadu i zapadu Srbije, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom.
Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.
U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Duvaće slab i umeren, južni vetar.
Najniža temperatura biće od 10 do 14 stepeni, a najviša oko 29. Uveče i tokom noći moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak.
Idućih sedam dana (do 13. maja) u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice.
Dnevna temperatura biće od 22 do 28 stepeni.
