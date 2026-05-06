TROJE MRTVIH: Jeziva nesreća u Novom Pazaru (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

DOGODIO se jezivi udes kod Novog Pazara, u kom su nastradale tri osobe, dok su četiri povređene.

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u prigradskom naselju Piloreti u Novom Pazaru, kada su se sudarila dva putnička vozila - "opel astra" i "volkswagen golf 7" novopazarskih i raščanskih registarskih oznaka.

Prema najnovijim informacijama, u ovoj nesreći smrtno su stradale tri osobe, a četiri su povređene i hitno su zbrinute.

Na licu mesta zatečeni su izuzetno teški prizori, a vozila su gotovo potpuno uništena. Ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice pomažu u izvlačenju nastradalih iz olupina.

Uzrok nesreće za sada nije poznat.

(Informer)

BONUS VIDEO: