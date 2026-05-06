Nesreće

TROJE MRTVIH: Jeziva nesreća u Novom Pazaru (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

В.Н.

06. 05. 2026. u 06:58

DOGODIO se jezivi udes kod Novog Pazara, u kom su nastradale tri osobe, dok su četiri povređene.

ТРОЈЕ МРТВИХ: Језива несрећа у Новом Пазару (УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО)

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u prigradskom naselju Piloreti u Novom Pazaru, kada su se sudarila dva putnička vozila -  "opel astra" i "volkswagen golf 7" novopazarskih i raščanskih registarskih oznaka.

Prema najnovijim informacijama, u ovoj nesreći smrtno su stradale tri osobe, a četiri su povređene i hitno su zbrinute.

Na licu mesta zatečeni su izuzetno teški prizori, a vozila su gotovo potpuno uništena. Ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice pomažu u izvlačenju nastradalih iz olupina.

Uzrok nesreće za sada nije poznat.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kako da od deteta napravite samopouzdanu i uspešnu osobu? Dva saveta Sigmunda Frojda za sve roditelje

Kako da od deteta napravite samopouzdanu i uspešnu osobu? Dva saveta Sigmunda Frojda za sve roditelje