TOTAL FUDBAL NA "ALIJANC ARENI": Bajern ima napadački arsenal potreban za preokret, ali PSŽ zna kako da iskoristi defanzivne mane Bavaraca

OSAM dana nakon nezaboravnog spektakla u Parizu, Bajern Minhen i Pariz Sen Žermen ponovo ukrštaju koplja, ovoga puta na "Alijanc areni" (21.00), u revanšu polufinala Lige šampiona koji obećava još jednu noć za pamćenje.

Prvi meč na "Parku prinčeva" bio je pravi vatromet, PSŽ je slavio sa 5:4 u utakmici koja je ušla u istoriju kao najefikasnije polufinale Lige šampiona.

Francuski tim je dominirao tokom većeg dela susreta, predvođen raspoloženim Dembeleom i Kvarachelijom, vodio je sa 5:2 , ali je Bajern sredinom drugog dela igre pokazao karakter i za samo nekoliko minuta vratio neizvesnost u dvomeč, te dao sebi šansu za potpuni preokret na večeršnjem susretu.

Ipak, istorija ne ide na ruku Bavarcima – u čak devet od deset slučajeva kada su gubili prvi meč polufinala, bili su eliminisani. Uz to, forma nije idealna, remi 3:3 protiv Hajdenhajma produžio je niz bez pobede i ponovo pokazao ranjivost odbrane što je ahilova tetiva ove ekipe od kada je Kompani preuzeo tim.

Sa druge strane, napadačka moć je zato neosporna, jednostavno Belgijanac forsira takav stil igre, na gol više i na poslednja tri meča Bajerna viđena su čak 22 pogotka!

Što se tiče Parižana, oni dolaze sa prednošću, ali i sa samopouzdanjem u Minhen. Ekipa Luisa Enrikea dobila je 36 od 43 evropska dvomeča kada je slavila u prvom susretu, a posebno impresivno deluju na gostovanjima, šest uzastopnih pobeda, uz pet mečeva bez primljenog gola, mada teško da će to večeras uspeti da ponove i verovatno će ponovo morati da se oslone na Dembelea i Kvaracheliju, kao i vezni red koji bi mogao igrati ključnu ulogu jer deluje da upravo tu najveća prednost prvaka Evrope naspram Bavaraca.

Ipak, goste muči izostanak Hakimija što može biti značajan hendikep u defanzivi, kao i ofanzivi. Verovatno će Zair Emeri pokrititi desni bok, dok bi u startnu postavu mogao da si vrati najveći prošlogodišnji iks faktor "svetaca", Fabijan Ruiz koji se oporavio od povrede pred ključni deo sezone.

S druge strane, Bajern će biti bez Gnabrija, mada kako igraju Olise i Dijaz, uz oporavak Musijale, pitanje je da li bi za nemačkog reprezentativca bilo prilike da se nađe među startnih 11.

Očekuje nas još jedan otvoren i dinamičan duel, gde će nijanse odlučivati. Bajern ima napadačku snagu da preokrene, ali PSŽ deluje zrelije i stabilnije i čini se da zna kako da iskoristi defanzivne mane svog rivala.

Jedno je sigurno, očekuje nas fantastičan duel, nadamo se će biti sličan onom prvom koji je bio jedan od najboljih u istoriji Lige šampiona i tipujemo novu goleadu jer nam stil fudbala ovih ekipa, a pogotovo Bajerna, ne da da predložimo ništa drugačije.

