ZALIHE NA MINIMUMU, CENE NIKAD VEĆE: Eskalacija sukoba u Ormuskom moreuzu napravila haos u SAD
PROSEČNA cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je na 4,51 dolar po galonu, što je najviši nivo od jula 2022. godine, pokazali su podaci kompanije "GasBuddy".
Rast cena povezuje se sa nastavkom sukoba u Iran i poremećajima u Ormuskom moreuzu, ključnom pravcu za globalni transport nafte, gde je saobraćaj ograničen, preneo je ABC.
Prema navodima, cena benzina porasla je za 21 cent po galonu u odnosu na prošlu nedelju, dok je od početka sukoba krajem februara skuplja za više od 1,5 dolara po galonu.
Glavni analitičar kompanije Patrik Dehan upozorio je da bi cene mogle da nastave da rastu zbog niskih zaliha i neizvesnosti na tržištu.
- Zalihe benzina u SAD su već na višegodišnjim sezonskim minimumima, što znači da će se cene suočiti sa još većim pritiskom na rast - rekao je Dehan.
U međuvremenu, Centralna komanda SAD pokrenula je operaciju za obezbeđivanje prolaza komercijalnih brodova kroz moreuz, dok su američki zvaničnici optužili Iran za napade na trgovačke brodove i ometanje plovidbe.
Američki ministar odbrane Pit Hegset poručio je da Iran mora da omogući slobodan prolaz brodovima, upozorivši na moguće posledice ukoliko se napadi nastave.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
Panika u svetu zbog zaliha nafte:Goldman Saks upozorava na jednu činjenicu
05. 05. 2026. u 16:47
Poskupelo gorivo u Crnoj Gori: Ovo su nove cene
05. 05. 2026. u 10:02
Cene nafte ponovo skočile! Rakteni udar na UAE napravio opštu pometnju
05. 05. 2026. u 08:36
Sultan al-Džaber: UAE će ubrzati investicije nakon napuštanja OPEK-a
04. 05. 2026. u 15:36
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Kardiohirurg upozorio: Ova hrana gora je za vaše zdravlje od pušenja i skraćuje vam život"
KARDIOVASKULARNI hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je i sam preživeo srčani udar, izdao je ozbiljno upozorenje o svakodnevnim namirnicama. Ističe kako je ultraprerađena hrana jedan od vodećih uzroka preuranjene smrti, opasnija čak i od duvana.
05. 05. 2026. u 14:46
Komentari (0)