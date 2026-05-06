Ekonomija

ZALIHE NA MINIMUMU, CENE NIKAD VEĆE: Eskalacija sukoba u Ormuskom moreuzu napravila haos u SAD

Танјуг

06. 05. 2026. u 07:13

PROSEČNA cena benzina u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je na 4,51 dolar po galonu, što je najviši nivo od jula 2022. godine, pokazali su podaci kompanije "GasBuddy".

Foto: D. Milovanović

Rast cena povezuje se sa nastavkom sukoba u Iran i poremećajima u Ormuskom moreuzu, ključnom pravcu za globalni transport nafte, gde je saobraćaj ograničen, preneo je ABC.

Prema navodima, cena benzina porasla je za 21 cent po galonu u odnosu na prošlu nedelju, dok je od početka sukoba krajem februara skuplja za više od 1,5 dolara po galonu.

Glavni analitičar kompanije Patrik Dehan upozorio je da bi cene mogle da nastave da rastu zbog niskih zaliha i neizvesnosti na tržištu.

- Zalihe benzina u SAD su već na višegodišnjim sezonskim minimumima, što znači da će se cene suočiti sa još većim pritiskom na rast - ​​rekao je Dehan.

U međuvremenu, Centralna komanda SAD pokrenula je operaciju za obezbeđivanje prolaza komercijalnih brodova kroz moreuz, dok su američki zvaničnici optužili Iran za napade na trgovačke brodove i ometanje plovidbe.

Američki ministar odbrane Pit Hegset poručio je da Iran mora da omogući slobodan prolaz brodovima, upozorivši na moguće posledice ukoliko se napadi nastave.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla ne SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?
Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

