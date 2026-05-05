RATNA dešavanja na Bliskom istoku ulaze u treći mesec, od kako je situacija eskalirala između Izraela i SAD na jednoj i Irana na drugoj strani.

Indija osudila napad na Emirate, tri državljanina povređena

Indija je ocenila kao neprihvatljiv napad na industrijsku zonu u Fudžairi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojem su povređena tri indijska državljanina, saopštilo je indijsko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da Nju Delhi poziva na hitan prekid neprijateljstava i napada na civilnu infrastrukturu i civile, uz naglasak na potrebu zaštite nevinih.



Američka vojska pucala je na dva civilna plovila koja su prevozila robu iz Omana u Iran

Indijske vlasti poručile su da će pratiti situaciju.

Američka vojska pucala je na dva civilna plovila koja su prevozila robu iz Omana u Iran, prilikom čega je ubijeno pet osoba, prenosi Tasnim, pozivajući se na izvore iz iranske vojske.

Američka strana je ovaj događaj opisala kao uspešnu operaciju protiv iranskih vojnih čamaca.

Kako je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana odgovorio na pitanje novinara o nadmoći Amerike

Danski brod prošao kroz Ormuski moreuz uz zaštitu SAD

Danska brodarska i logistička kompanija Mersk potvrdila je danas da je jedan od njenih brodova prošao Ormuski moreuz uz američku vojnu zaštitu i da su svi članovi posade bezbedni i nepovređeni.

Brod „Alijansa Ferfaks“, bio je u Persijskom zalivu kada je rat izbio u februaru i nije mogao da isplovi, navodi se u saopštenju kompanije Mersk.

Ugašen požar na brodu HMM u Ormuskom moreuzu

Požar koji je izbio nakon eksplozije na teretnom brodu pod zastavom Paname, kojim upravlja južnokorejska kompanija HMM, ugašen je u Ormuskom moreuzu i nema povređenih, saopštila je kompanija.

Eksplozija se dogodila sinoć oko 20.40 po korejskom vremenu na brodu HMM Namu, dok je bio usidren u vodama kod Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneo je Jonhap.

Požar je izbio u mašinskoj sobi, a posada ga je gasila ugljen-dioksidom tokom nekoliko sati.

Portparol iranskog Ministarstva pozvao zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na SAD

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaj pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbednosne aranžmane sa silama izvan regiona ocenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti.

„Američko vojno prisustvo u regionu je teret i ne donosi ništa osim nesigurnosti“, rekao je on u intervjuu za TV Press i dodao da su vojne baze Vašingtona više puta izlagale zemlje domaćine nepotrebnim rizicima umesto da pružaju stvarnu zaštitu.

Pozvao je susedne zemlje da vode konstruktivan dijalog i uspostave zajedničke regionalne mehanizme za bezbednost, ističući da Iran ne gaji nikakvo neprijateljstvo prema arapskim državama Persijskog zaliva i da je u potpunosti posvećena stvaranju snažnih i obostrano korisnih odnosa zasnovanih na suverenitetu i zajedničkim interesima.

Američki razarači prošli kroz Ormuski moreuz

Dva razarača američke mornarice prošla su kroz Ormuski moreuz i ušla u Persijski zaliv nakon što su bila izložena koordinisanom iranskom napadu, izjavili su zvaničnici za medije pod uslovom anonimnosti.

Prema njihovim navodima, brodovi USS „Trakstan“ i USS „Mejson“ suočili su se sa baražnom vatrom koja je uključivala male čamce, rakete i dronove, uz podršku helikoptera „Apač“ i drugih letelica.

Uprkos intenzitetu napada, nijedan američki brod nije pogođen, a sve pretnje su presretnute.

Aun: Bezbednosni sporazum sa Izraelom mora biti postignut pre sastanka sa Netanjahuom

Libanski predsednik Džozef Aun izjavio je da su bezbednosni sporazum i okončanje izraelskih napada neophodni pre bilo kakvog sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom koji traži Vašington.

Kabinet libanskog predsednika saopštio je u ponedeljak da je on ponovio stav da "trenutak nije pogodan" za sastanak sa Netanjahuom, prenosi Ahram.

"Moramo najpre da postignemo bezbednosni sporazum i zaustavimo izraelske napade na nas pre nego što pokrenemo pitanje sastanka između nas", rekao je Aun u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se dve zemlje pripremaju za dalje direktne pregovore, a da se treća runda "pripremnih razgovora" očekuje u narednim danima.

