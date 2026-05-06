UROŠE, ŠTA URADI? Srbin brutalnim startom polomio nos olimpijskom šampionu (VIDEO)
Rukometaši Vardara odigrali su revanš četvrtfinala Evropske lige u kojem su imali zadatak da nadoknade minus od 10 golova (23:33) iz prvog meča protiv Monpeljea, ali u tome nisu uspeli.
Meč je završen pobedom Vardara (27:24), koji je nakon samo 15 minuta ostao bez Uroša Mitrovića. Naime, srpski reprezentativac je brutalno fauluirao Francuza Valentana Portea.
Svetski, olimpijski i evropski šampion sa selekcijom Francuske se odmah srušio na parket i utrčali su lekari da mu pomognu.
Porte se posle nekoliko minuta pridigao sa tamponima u nosu i krvavim licem i dresom.
A sudije su Srbina poslale u svlačionicu.
