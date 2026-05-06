OVO MORATE DA PROČITATE! Marko Jarić otkrio tamnu stranu sporta: Novac vas ne čini srećnim, on vas uništava
Nekadašnji legendarni košarkaš Marko Jarić (47) skoro nikad ne daje intervjue, ne gostuje u podkastima i retko se pojavljuje u javnosti.
Ipak, napravio je izuzetak i gostovao je kod Neša Subotića, šefa firme u kojoj Jarić trenutno radi i praktično je otvorio dušu o svom privatnom životu.
- Većina uspešnih sportista ili ljudi uopšte, u sebi nosi dozu arogancije i sebičnosti. Da nije tako, ne biste ni bili uspešni. Ali niko vam u toj ranoj fazi ne kaže da, koliko god vam ta osobina donosi uspeh, ona istovremeno gura od vas i uništava sve ostalo u vašem životu. Svi misle da je put do sreće biti uspešan. Imate mnogo novca i sve to, a onda stignete do tog cilja i zapitate se: Čekaj malo, o čemu to svi pričaju?, upitao se Marko Jarić.
Jarić je slikovito objasnio i koliko je brutalan prelazak iz profesionalnog sporta, gde je sve podređeno rezultatu, u onaj običan, svakodnevni život: Ljudi to ne razumeju. Biti profesionalni sportista znači da si celog života, u osnovi, isprogramiran samo za pobede i poraze. A onda to odjednom prestane. I shvatiš da svakodnevni život ne funkcioniše tako. Ostaneš u čudu i pitaš se: Šta se ovo ovde dešava?”
Ono što ga je najviše promenilo i nateralo da radi na sebi jesu njegove ćerke, Valentina i Sijena iz braka sa Adrijanom Limom. Jarić naglašava da je rad na sebi i disciplini najvažnija stvar koju čovek može da uradi.
- Kada me pitaju koja je najbolja investicija koju sam napravio u životu, uvek kažem – uloži u sebe. Disciplina je najviši oblik ljubavi prema sebi. Biti skroman i uvek pokušavati da stvari radiš na pravi način, sa integritetom. Na kraju dana, to se uvek isplati. Toliko sam zahvalan što imam svoju decu. Ne verujem da bih imao dovoljno snage da poguram sebe preko sopstvenih granica i budem toliko odlučan u tome da se promenim, da nije bilo njih, priznaje Marko Jarić.
Uloga oca naterala ga je da se suoči sa sopstvenim manama, svestan da deca upijaju sve, pa čak i neizgovorene emocije.
