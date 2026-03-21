TRAMP SADA IMA NOVI PLAN: Razmatra rizičnu operaciju u Iranu, ovo je cilj

ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa razmatra metode za obezbeđivanje ili izvlačenje iranskog nuklearnog materijala, izjavili su izvori za Si-bi-es.

Vremenski okvir za bilo kakvu operaciju ostaje nejasan, a Tramp još nije doneo konačnu odluku s tim u vezi.

Planiranje je fokusirano na moguće raspoređivanje snaga iz tajne Zajedničke komande za specijalne operacije, elitne jedinice zadužene za osetljive misije protiv širenja oružja, naveli su izvori.

Cilj administracije je da Iran više ne bude u stanju da proizvede nuklearno oružje. Do prošlog leta, Teheran je nagomilao oko 440 kilograma obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju oružja, prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Veći deo tog uranijuma nalazi se ispod nuklearnih lokacija koje su SAD bombardovale prošle godine.

Bilo kakva misija zaplene bila bi tehnički zahtevna i rizična, jer se radi o cilindrima sa visoko kontaminiranim uranijum heksafluoridom, rekao je generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

- Ne kažem da je to nemoguće. Postoje vojni kapaciteti da se to uradi, ali bi to svakako bila veoma izazovna operacija - naveo je Grosi.

Tramp je juče na platformi Istina poručio da su SAD "veoma blizu ispunjenja svojih ciljeva dok razmatraju smanjenje velikih vojnih napora na Bliskom istoku".

Pre sukoba, SAD i Iran su vodili indirektne pregovore o ograničenju nuklearnog programa Teherana, uključujući mešanje visoko obogaćenog uranijuma kako bi se stepen obogaćenja spustio i njegovu konverziju u gorivo.

Tramp je, međutim, zahtevao potpuni prestanak obogaćivanja uranijuma, što je iranska vlada odbila.

(Tanjug)

