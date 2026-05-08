SKANDAL U KIJEVU, ZELENSKI ĆUTI: Cure novi detalji korupcionaškog skandala, veći je nego što se mislilo!

KADA je reč o najvećem korupcijskom skandalu u Ukrajini, predsednik Volodimir Zelenski radije bi da ćuti.

Nedavna curenja informacija u Kijevu, koja su objavili novinari i poslanici tokom protekle nedelje, ukazuju na to da se najveći korupcijski skandal koji pogađa uži krug Zelenskog proširio se izvan energetskog sektora.

Sada su se navodno umešala bankarska i odbrambena industrija, a pažnja je usmerena i na izgradnju četiri luksuzne kuće u blizini Kijeva. Čovek poznat kao Vova (skraćenica od Volodimir) kratko se pominje kao umešan u ovaj slučaj.

Za period od godinu dana, devet osoba je optuženo u ovom skandalu, a troje od njih su ministri - zamenik premijera zajedno s ministrima energetike i pravde - izgubili su posao zbog umešanosti u ono što antikorupcijske organizacije nazivaju šemom od 100 miliona dolara.

Šef kabineta Zelenskog, Andrij Jermak, druga najuticajnija osoba u zemlji jedno vreme, takođe je izgubio posao nakon pretrage Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije.

Predsednik i brojni visoki zvaničnici umanjuju značaj skandala od samog početka, a kritičari kažu da brzi ciklus vesti daje predsedniku nadu da može da prebrodi oluju.

- Mislim da se (vlada) plaši dve stvari. Prvo, da bi to moglo da pokrene efekat Barbre Strejsend - ako počnu da poriču, svi će pretpostaviti da se to zaista dogodilo. Drugo, možda postoji nešto što ne znamo i plaše se da će to postati javno, što bi nanelo ozbiljan udarac ugledu vlade - rekao je politički analitičar Igor Rajterovič.

Tajne veze sa vrhom i bekstvo

Kad je skandal sa korupcijom počeo da se odvija u novembru, predsednik je tiho uveo sankcije svom bivšem poslovnom partneru, Timuru Mindiču, i biznismenu Oleksandru Cukermanu, koji su obojica pobegli iz Ukrajine pre nego što su optuženi.

Timur Mihailovič Mindič je ukrajinsko-izraelski preduzetnik, filmski producent i suvlasnik studija Kvartal 95. Optužen je da je "mozak iza sheme pronevere vredne 100 miliona dolara u koju su uključeni visoki vladini službenici i ukrajinska državna firma za nuklearnu energiju".

Oleksandar Cukerman je ukrajinsko-izraelski biznismen takođe blizak krugu oko Zelenskog. Pominje se u velikoj antikorupcijskoj istrazi koja se odnosi na državnu energetsku kompaniju "Energoatom".

Istražitelji tvrde da je učestvovao u šemi izvlačenja oko 100 miliona dolara kroz mito, nameštene poslove i pranje novca, dok je sam Cukerman sve optužbe negirao i nazvao ih "lažima". Ukrajinske vlasti su protiv njega uvele sankcije, a mediji navode da je napustio zemlju tokom istrage.

Zelenski prebacuje odgovornost

Kada je upitan o tome, Zelenski je prebacio odgovornost na premijerku Juliju Sviridenko da se nosi sa posledicama, što je ponovio i nakon novih otkrića.

Predsednik je takođe pozvao na privatizaciju državne banke koja se pominje na snimcima, bez navođenja razloga za svoju odluku.

Tada je skandal brzo zasenilo objavljivanje mirovnog plana od 28 tačaka koji su podržale SAD i koji je efikasno okupio zemlju oko Zelenskog.

U svom obraćanju, predsednik je opisao mirovne pregovore na kojima su insistirale SAD, kao "jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji".

- Moramo da zaustavimo ovu buru s**nja, da zaustavimo političke igre - rekao je Zelenski.

Zatišje pred buru

Situacija je počela da se smiruje. Zelenski je sproveo veliku političku rekonstrukciju i počeo da gradi podršku među popularnim bivšim političarima i javnim ličnostima.

Međutim, pola godine kasnije, skandal se ponovo pojavljuje sa novim otkrićima.

Tokom prethodnih predsedničkih izbora, Zelenski je optužio tadašnjeg predsednika Petra Porošenka za korupciju i nepotizam. Istraga o proneveri u sektoru odbrane naštetila je Porošenkovom rejtingu odobravanja i uticala na ishod izbora.

Sedam godina kasnije, Zelenski se našao u sličnoj poziciji.

- Naravno, ovo slabi predsednikovu poziciju - kratkoročno, srednjoročno i dugoročno - rekao je poslanik iz stranke Zelenskog "Sluga naroda" za Kijev Independent pod uslovom anonimnosti.

"Ali posledice mogu biti samo pravne."

Politički analitičar Igor Rajterovič rekao je da bi, kako se slučaj razvija i pojavljuju novi snimci i detalji, ovo moglo uticati na rejting Zelenskog, iako će obim bilo kakvog uticaja zavisiti od moguće umešanosti predsednika u skandal.

- Više se radi o legitimitetu vlasti u smislu javne podrške - rekao je on.

- Očigledno je da se ona može smanjiti, ali ako nalazi nisu kritični, onda će to biti relativno gladak ishod za vladu - dodao je Rajterovič.

Poverenje u Zelenskog i dalje relativno visoko

Tokom celog rata velikih razmera, poverenje u Zelenskog je ostalo relativno visoko. Čak i nakon protesta prošle godine, kad je predsednički tim pokušao da ograniči nezavisnost antikorupcijskih agencija, zabeležen je samo blagi pad njegovog uticaja.

Do kraja 2025. godine, oko 60% Ukrajinaca smatralo je Zelenskog lično odgovornim za postupke navodnog glavnog krivca, Mindiča, koji je u centru najvećeg korupcionaškog skandala u Ukrajini.

Tokom prošle godine, poverenje u Zelenskog kretalo se između 53% i 65%, a u aprilu je iznosilo 58%, prema podacima Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS).

- Bez obzira da li je predsednik zaista umešan ili ne, to i dalje treba istraživati i dokazati - rekao je drugi poslanik iz stranke Zelenskog za Kijev Independent i dodao:

- Iskreno, nadam se da nije.

(kyivindependent.com)

