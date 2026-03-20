21. dan rata na Bliskom istoku.

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Nakon talasa napada iranskih balističkih raketa na severni Izrael, IDF je saopštio da je pokrenuo novi talas vazdušnih napada na iransku prestonicu.

Navodi se da su napadi usmereni na infrastrukturu iranskog režima.

Kuvajt tvrdi da je pogođena rafinerija Mina al-Ahmadi

Netanjahu: Potrebne su alternativne rute za prevoz nafte, umesto Ormuskog moreuza





Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da su potrebni "naftovodi, gasovodi koji idu na zapad kroz Arapsko poluostrvo sve do Izraela", i do njegovih mediteranskih luka, i da bi se na takav način "zauvek uklonile zagušljive tačke", prenosi Tajms of Izrael.

"Ova vizija je svakako moguća. Vidim to kao pravu promenu koja će uslediti nakon ovog rata, ali takođe vidim da će se ovaj rat završiti mnogo brže nego što ljudi misle", kazao je Netanjahu u četvrtak, govoreći o ratu u Iranu.

On je citirao britanskog premijera iz vremena Drugog svetskog rata, Vinstona Čerčila koji je rekao da se demokratije bude tek kada čuju "zujanje opasnosti".

"Zvuk opasnosti je da Iran dobije nuklearno oružje i balističke rakete. To nije zvuk opasnosti. To je apokalipsa. Ne dozvolite da se to desi. Lideri imaju zadatak da na vreme uoče opasnost i da deluju", istakao je Netanjahu.

Dodao je da se nada "da će ljudi vremenom videti mudrost i hrabrost" odluke američkog predsednika Donalda Trampa, i činjenice da Izrael i Sjedinjene Američke Države rade zajedno, kada je reč o vazdušnim napadima na Iran.

"Amerika se ne bori za Izrael. Amerika se bori sa Izraelom za zajednički cilj, da zaštiti našu budućnost, da zaštiti civilizaciju od ovih varvara", zaključio je Netanjahu.

Napadi na naftna postrojenja u regionu,požari u Kuvajtu,S.Arabija oborila dronove



Rafinerija Mina al-Ahmadi Kuvajtske naftne korporacije pogođena je rano jutros u više napada dronovima, preneli su kuvajtski državni mediji.

U pojedinim jedinicama rafinerije izbili su požari, a nekoliko postrojenja je privremeno zatvoreno, ali nije bilo žrtava, saopštila je kuvajtska novinska agencija, prenela je Al Džazira.

Vatrogasne i hitne službe odmah su raspoređene na lice mesta.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su presretnuta i uništena još četiri drona iznad istočnog regiona zemlje, dok se kraljevina u poslednjih nekoliko sati suočava sa nizom napada bespilotnih letelica.

Prema navodima tog ministarstva, tokom noći je oboreno i dodatnih devet dronova iznad Istočne provincije, dok je još jedan presretnut iznad severne provincije El-Džauf.

Saudijske vlasti su kasnije objavile i da je iznad Istočne provincije oboreno još pet dronova.

Ta oblast smatra se ekonomskim centrom zemlje i lokacijom ključnih naftnih polja.

Zvanična medijska kancelarija Dubaija saopštila je da su iznad grada izvedene uspešne "operacije vazdušnog presretanja", uz napomenu da nema prijavljenih povređenih.

(Tanjug)

IRGC: Ispalili smo rakete sa više bojevih glava u novom talasu operacije





IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV".

IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam".

Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete "zolfakar", kao i napadački dronovi.

U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na, kako se tvrdi,"agresiju" Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran krajem prošlog meseca.

IRGC tvrdi da su pogođeni ciljevi u više izraelskih gradova i oblasti, uključujući Jerusalem, Haifu, Beršebu i oblast Negev Desert.

Korpus je takođe naveo da su meta odmazde bile američke vojne ispostave u više zemalja regiona, uključujući Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija.

IRGC je poručio da će se operacija nastaviti.



(Tanjug)