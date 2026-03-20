OVO JE PVO SISTEM KOJI JE POGODIO „NEVIDLJIVOG“ F-35: Iran je koristio novi sistem raketa sa toplotnim navođenjem „Madžid“
NAKON potvrde da je Iranski korpus islamske revolucionarne garde izveo uspešan napad na lovac pete generacije F-35 američkih oružanih snaga koji je leteo iznad centralnog Irana, više izvora je izvestilo da je odgovoran sistem protivvazdušne odbrane kratkog dometa „Madžid“, poznat i kao AD-08.
Obaranje ima značajne implikacije za neposrednu vazdušnu kampanju i potencijalno će smanjiti napore SAD i Izraela da koriste stelt avione za pokretanje prodornih udara duboko u Iranu.
Pored trenutnog sukoba, veličina programa F-35 kao daleko najvećeg svetskog programa lovaca van Kine čini prvi uspešan napad zemlja-vazduh na jedan od aviona veoma značajnim, što bi potencijalno moglo dovesti do revizije planiranja njihovog korišćenja na više frontova. Ovo može uticati na više od 20 službi širom sveta koje su naručile F-35.
Dalja prednost korišćenja infracrvenog navođenja je to što sistemi poput Madžida ne aktiviraju prijemnike upozorenja na radar na ciljevima, dok će njihovo elektronsko ometanje imati mali efekat. Iranski snimci napada ukazuju da je samo jedna raketa lansirana na F-35, verovatno zbog nestašice ili zato što su preostale rakete lansera već bile ispaljene na druge ciljeve.
Proizveden od strane Organizacije odbrambene industrije Odeljenja za logistiku iranskih oružanih snaga, Madžid je debitovao na vojnoj paradi 18. aprila 2021. Sistem kratkog dometa je dizajniran za tačkastu odbranu, a ne za površinsku odbranu, i ograničen je na domet (vozila) od 700 kilometara, daljinu od oko 8 km i visinu od 6 kilometara. Iako upotreba infracrvenog, a ne radarskog navođenja ograničava njegov domet, on takođe omogućava Madžidu da deluje bez radarskog potpisa, što značajno povećava njegovu preživljavanje. Smanjenje radarskog preseka F-35 je znatno veće od smanjenja njegovog toplotnog potpisa, što je dovelo do toga da se infracrveno vođeni sistemi identifikuju od ranih faza programa kao potencijalna ranjivost.
Iranski sistemi protivvazdušne odbrane vođeni infracrvenim zračenjem odgovorni su za uništavanje više američkih i izraelskih bespilotnih letelica visoke vrednosti, a najznačajniji su dronovi MQ-9 i Heron. Iako je F-35 posebno dizajniran da ispuni zahteve za pokretanje prodornih udara u dobro branjeni neprijateljski vazdušni prostor, lovci četvrte generacije ove dve zemlje, kojima nedostaje slična napredna avionika ili mogućnosti prikrivenosti, nisu raspoređeni za slično rizične operacije.
Sistem Verba je dizajniran da ima visoku sposobnost razlikovanja ciljeva od izvora pozadinske toplote, baklji i usmerenih infracrvenih protivmera (DIRCM). Mogućnost da Rusija isporuči sisteme ukoliko se neprijateljstva nastave ostaje značajna, a zahtevi za vreme obuke su relativno niski. Dokazana sposobnost infracrveno vođenih sistema da ugroze F-35 može povećati interesovanje Irana za ubrzanje isporuka. Glavni nedostatak F-35 ostaje to što kašnjenja u završetku nadogradnje softvera Blok 4 nisu im dozvoljavala da lansiraju rakete vazduh-zemlja, što zahteva da lete blizu svojih ciljeva da bi ih angažovali, ostavljajući ih ranjivijim na udare sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa poput Madžida i Verbe.
Izveštava se da je Iran uložio značajna sredstva u modernizaciju svojih kapaciteta protivvazdušne odbrane kratkog dometa, a procureli dokumenti ruske vlade krajem februara ukazuju na to da je iransko Ministarstvo odbrane potpisalo ugovor o naoružanju vredan 580 miliona dolara za nabavku 500 prenosivih raketnih lansera zemlja-vazduh kratkog dometa 9K333 Verba i 2.500 povezanih raketa 9M336. Verba se smatra najsposobnijim prenosivim sistemom protivvazdušne odbrane na svetu i jedini je poznati prenosivi sistem sa trospektralnim tragačem, što mu daje kvalitativnu prednost u odnosu na savremene kontramere. To uključuje ultraljubičaste, bliskoinfracrvene i srednjeinfracrvene tragače. Očekivalo se da će isporuke učiniti iranski vazdušni prostor jednim od najtežih za prodor na nižim visinama.
militarywatchmagazine.com
