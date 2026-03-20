IZVEŠTAJI iz više izvora ukazuju da je Iranski korpus islamske revolucionarne garde uspešno neutralisao pet aviona Jurofajter u vazduhoplovnoj bazi Ali el-Salem u Kuvajtu.

Navodno su u napadu uništena tri kuvajtska aviona Jurofajtera i teško oštećena dva italijanska aviona Jurofajtera. Ovo dolazi nakon potvrđenog uništenja izviđačko-napadačkog drona MQ-9 Reaper italijanskog vazduhoplovstva u istom objektu i udara na italijanske kopnene snage u objektima u Iraku od strane iračkih paravojnih grupa povezanih sa Iranom. Ove operacije su istakle često zanemarenu, ali značajnu ulogu Italije u podržavanju operacija koje predvode SAD protiv protivnika kolektivnog Zapadnog bloka, koje su bile nesrazmerne vojnoj moći južnoevropske države i veličini njene ekonomije.

Nakon što su SAD i Izrael započele napad punog obima na Iran 28. februara, koji su podržale zemlje širom Persijskog zaliva i Evrope, iranski kontranapadi su postigli značajne uspehe u uništavanju vrednih aviona i glavnih vojnih objekata širom regiona Zaliva. U napadima Iranske revolucionarne garde 16. marta objavljeno je da je uništen sistem za rano upozoravanje i kontrolu vazdušnih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata (AEW&C) kompanije Saab GlobalEye, vredan oko 500 miliona dolara, na vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u Abu Dabiju, a procenjeno je i da je tokom napada verovatno uništeno više drugih aviona, uključujući MQ-9. U napadu koji se dogodio ubrzo nakon toga oštećeno je najmanje šest američkih tankera KC-135 na vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.

Kuvajtski avioni Eurofighter su jedni od najskupljih taktičkih borbenih aviona u upotrebi bilo gde u svetu, sa ugovorom potpisanim 2015. godine za nabavku jedne eskadrile od 28 aviona vrednih 8 milijardi evra, ili preko 9 milijardi dolara, što njihovu cenu dovodi do prekomernih 321 milion dolara po avionu. Uništenje tri lovca bi stoga koštalo kuvajtsko Ministarstvo odbrane preko 900 miliona dolara. Ekstremna cena aviona navela je kuvajtski parlamentarni odbor da istraži moguću zloupotrebu državnih sredstava velikih razmera 2020. godine, iako nije bilo neuobičajeno da klijenti iz oblasti odbrane u arapskom svetu plaćaju izuzetno visoke cene za zapadne borbene avione. Sposobnosti Jurofajtera su konstantno loše ocenjivane, a Katarsko emiratsko ratno vazduhoplovstvo je u oktobru 2025. godine potvrdilo da želi da povuče svojih 24 Jurofajtera iz upotrebe, samo tri godine nakon što su počele isporuke zemlji 2022. godine.

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"