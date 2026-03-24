VELIKI UDARAC ZA TRAMPA: Ovo mu se nije dogodilo od povratka u Belu kuću

REJTING predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa pao je poslednjih dana na najnižu tačku otkako se vratio u Belu kuću.

Trampov rejting je u padu zbog naglog rasta cena goriva i širokim neodobravanjem rata koji je pokrenuo protiv Irana, pokazala je anketa koju su sproveli Rojters/Ipsos.

Anketa je pokazala je da 36 odsto Amerikanaca odobrava Trampov rad, što je pad u odnosu na 40 odsto koliko je pokazala anketa spovedena prošle nedelje.

Stavovi Amerikanaca o Trampu značajno su se pogoršali u pogledu njegovog upravljanja troškovima života, jer su cene goriva skočile otkako su SAD i Izrael pokrenuli koordinisane napade na Iran 28. februara.

Samo 25 odsto ispitanika odobrilo je Trampov način rešavanja rasta troškova života koje je postavio u centar svoje predsedničke kampanje 2024. godine.

Trampov ugled unutar njegove Republikanske stranke ostaje uglavnom nenarušen.

Samo jedan od pet republikanaca je rekao da ne odobrava njegov ukupni učinak u Beloj kući, što se neznatno promenilo u odnosu na oko jednog od sedam koiko je bilo prošle nedelje.

Udeo republikanaca koji ne odobravaju njegovo postupanje sa troškovima života porastao je na 34 odsto sa 27 odsto prošle nedelje.

Zabrinutost zbog rata je važan kriterijum za predsednika koji je stupio na dužnost obećavajući da će izbegavati "glupe ratove".

Anketa je pokazala da 35 odsto Amerikanaca odobrava napade SAD na Iran, što je pad u odnosu na 37 odsto u anketi Rojtersa/Ipsosa sprovedenoj prošle nedelje.

Oko 61 odsto ispitanika ne odobrava napad na Iran, u poređenju sa 59 odsto neodobravanja prošle nedelje