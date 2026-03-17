VRHOVNI VOĐA IRANA ODBIO PREDLOG ZA PREKID VATRE: Nije pravo vreme za mir dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na kolena

Ana Đokić

17. 03. 2026. u 11:39

VRHOVNI vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, odbacio je predloge za smanjenje tenzija ili prekid vatre sa Sjedinjenim Državama, koje su Teheranu prenela dva posrednika, izjavio je u utorak visoki iranski zvaničnik.

Hamneijev stav o osveti protiv SAD i Izraela bio je „veoma oštar i ozbiljan“ tokom njegove prve sednice o spoljnoj politici, naveo je ovaj zvaničnik, ne precizirajući da li je vođa lično prisustvovao sastanku.

Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u svoju treću nedelju sa najmanje 2.000 poginulih i bez naznaka o završetku sukoba.

Ormuski moreuz je i dalje uglavnom zatvoren, dok saveznici SAD odbijaju zahtev predsednika Donalda Trampa za pomoć u ponovnom otvaranju ovog kritičnog plovnog puta, što uzrokuje skok cena energenata i strah od inflacije.

"Moraju i da plate odštetu"

Visoki zvaničnik, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je da je vrhovni vođa poručio kako "nije pravo vreme za mir dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na kolena, ne prihvate poraz i ne plate odštetu“.

Tri izvora izjavila su za Rojters 14. marta da je Trampova administracija odbila napore bliskoistočnih saveznika da započnu diplomatske pregovore usmerene na okončanje rata u Iranu.

(Reuters)

