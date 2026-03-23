PA, DOKLE VIŠE? Stgle nove loše vesti u Humsku
GOMILAJU se problemi u Partizanu.
Ekipa iz Humske u finiš superligaške sezone ulazi sa 12 bodova manje nego Crvena zvezda.
Pritom su crno-beli izgubili i drugo mesto koje je sada preuzela Vojvodina. Do kraja ligaškog dela uoči plej-ofa, ostaju im mečevi sa Čukaričkim kući i Novim Pazarom u gostima.
Boriće se i da obezbede novac za finansijski monitoring UEFA. U međuvremenu, portal Meridian piše da su svi izgledi kako turski Čorum neće otkupiti ugovor Ibrahima Zubairua.
Dogovor je bio o iznosu od 2.3 miliona evra uz dva uslova. Da fudbaler iz Gane odigra više od pola mečeva, a tim se plasira u Superligu Turske. Pošto je već sada odigrao samo pet minuta u jednom meču.
Čorum ima šansu da se kroz plej-of domogne najvišeg ranga, ali već sada je broj mečeva ograničavajući faktor za Partizan. On je ugovorom vezan za klub iz Humske do 2028. godine.
