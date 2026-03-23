LONDONOM ODJEKNULE EKSPLOZIJE: Pojavili se jezivi snimci, oglasila se i policija - To je antisemitski zločin iz mržnje (VIDEO)

BRITANSKA policija je pokrenula istragu nakon što su četiri ambulantna vozila koja pripadaju jevrejskoj zajednici zapaljena noćas u Golders Grinu u severnom delu prestonice Londonu.

Skaj njuz prenosi navode policije da se napad izvršen podmetanjem požara tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

Navodi se da je na mesto požara upućeno šest vatrogasnih vozila i oko 40 vatrogasaca, a vatra je stavljena pod kontrolu u 3.06 sati rano jutros.

Pre požara su se čule "glasne eksplozije", a potraga za tri osobe osumnjičene za napad je u toku.

Policija pregleda snimke nadzornih kamera, preneo je Kurir.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija