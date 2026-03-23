PREPOLOVLJEN AVION SA 100 PUTNIKA UNUTRA: Letelica se sudarila sa vozilom pri sletanju - policija zatvorila aerodrom (VIDEO)
AVION kompanije Er Kanada sudario se sa aerodromskim vozilom prilikom sletanja na aerodrom La Gvardija u Njujorku, najmanje dva policajca su teško povređena, objavljeno je danas na veb-sajtu za praćenje letova FlightRadar24.
Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izdala je zabranu kretanja svim avionima na ovom aerodromu do 6.30 časova po srednjeevropskom vremenu, prenosi Rojters.
Užasni snimci nesreće, povređeni policajci
Nepotvrđeni snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju oštećenja na nosu aviona, ali Rojters nije mogao odmah da potvrdi autentičnost snimka.
Povređeni policajci na aerodrom La Gvardija u Njujorku su iz redova Jedinice za spasavanje i gašenje požara u vazduhoplovstvu, naveli su izvori, prenosi Njujork post.
U saopštenju FAA se navodi da je na snazi zabrana kretanja avionima zbog proglašene vanredne situacije, a u posebnom obaveštenju upućenom pilotima, FAA je saopštila da bi aerodrom mogao biti zatvoren do 19 časova po srednjeevropskom vremenu.
Prema nezvaničnim informacijama, sto putnika je bilo u avionu i njihovo stanje se procenjuje.
Er Kanada, FAA i vatrogasna služba Njujorka nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.
(Blic/Tanjug/Nypost)
