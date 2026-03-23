Fudbalska reprezentacija "Kosova" nalazi se pred istorijskom prilikom.

Foto: Profimedia

Predstojeći evropski baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje zajednički organizuju SAD, Kanada i Meksiko, postao je centralna tema sportske javnosti u Prištini. Put do Severne Amerike neće biti lak, ali optimizam raste sa svakim novim detaljem koji isplivava u medijima.

Žreb je bio nemilosrdan za reprezentaciju lažne države Kosovo. Prvi rival na putu ka ostvarenju sna biće selekcija Slovačke. Ukoliko uspeju da preskoče ovu visoku prepreku, u odlučujućem meču igraće protiv boljeg iz duela Turske i Rumunije. Dve pobede dele ih od prvog istorijskog učešća na Mundijalu, a upravo taj potencijalni plasman mogao bi da pokrene neverovatnu lančanu reakciju u igračkom kadru.

Dok se ekipa sprema za teren, u kuloarima se odvija prava diplomatska bitka. Prema navodima novinara Ilbera Keljmendija, lažna država "Kosovo" planira da iskoristi plasman na Svetsko prvenstvo kako bi privolelo Brajana Grudu, mladog asa čija se tržišna vrednost procenjuje na vrtoglavih 30 miliona evra.

Gruda, koji je do sada bio fokusiran isključivo na nemačku reprezentaciju, navodno je počeo da preispituje svoju budućnost u "Pancerima". Kako se mesto u timu Julijana Nagelsmana čini sve daljim, a odnosi njegove porodice sa Fudbalskim savezom Albanije su narušeni i praktično nepostojeći, Priština vidi svoju šansu.

- Ako se obezbedi karta za Mundijal, šanse da Gruda obuče dres lažne države Kosovo su ogromne. Kontakti su već uspostavljeni - tvrdi Keljmendi, dodajući da bi igranje na najvećoj svetskoj smotri bio ključni argument koji bi prelomio mladog fudbalera.

Podsećanja radi, Gruda je fudbalski prohodao u Majncu, odakle je nakon sjajnih partija ostvario transfer u engleski Brajton vredan 28 miliona evra. Iako je u Premijer ligi sakupio 45 nastupa, početak 2026. godine doneo mu je povratak u domovinu, na pozajmicu u RB Lajpcig.

Povratak u Bundesligu pokazao se kao pun pogodak. Na poslednjih osam mečeva, Gruda je direktno učestvovao u pet golova (tri pogotka i dve asistencije), a posebno se izdvojila partija protiv Hofenhajma (5:0) gde je dominirao sa dva gola.

Iako je Gruda prošao sve mlađe kategorije Nemačke (preko 30 nastupa) i bio na klupi seniorskog tima 2024. godine protiv Ukrajine, zvanični debi u takmičarskom meču još uvek se čeka. Taj pravni vakuum je upravo ono što lažna država Kosovo želi da iskoristi. Pitanje je samo – da li je ljubav prema domovini u kojoj je odrastao jača od izazova da predvodi novi tim na Svetskom prvenstvu?





