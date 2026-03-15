STIŽE ZA 7 MINUTA DO TEL AVIVA: Iran lansirao moćnu raketu na Izrael (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 03. 2026. u 18:01

U 54. TALASU operacije „Istinito obećanje 4“ prvi put od početka rata korišćena je balistička raketa Sadžil maksimalnog dometa od 2.000 kilometara, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

СТИЖЕ ЗА 7 МИНУТА ДО ТЕЛ АВИВА: Иран лансирао моћну ракету на Израел (ВИДЕО)

Iako se Sadžil često prikazivao na vojnim paradama režima u Teheranu otkako je navodno ušao u upotrebu 2012. godine, ova raketa je prvi put lansirana/bojevo upotrebljena tek prošle godine tokom dvanaestodenvnog rata.

Njegova upotreba u stvarnim borbenim uslovima takođe ukazuje na promenu u pristupu Teherana kada je reč o strategiji odvraćanja i odgovora.

Sadžil ili "Brimstone", klasifikovan je kao balistička raketa zemlja-zemlja i razvijen je potpuno unutar Irana, pod okriljem Organizacije za vazduhoplovnu industriju Ministarstva odbrane.

Neki izvori tvrde da je osnova za Sadžila kineska, ali zvanični Teran to odbacuje i tvrdi da je dizajn originalno njihov.

Raketa je razvijena kao zamena za rakete klase Shahab, koje su u upotrebi od kasnih 1980-ih. Ima domet od približno 2.000 kilometara i koristi čvrsto gorivo, što omogućava brže lansiranje u odnosu na rakete s tečnim gorivom.

Ova raketa je upravljiva u svim fazama leta što dodatno otežava njeno presretanje.

Prema tehničkim specifikacijama, raketa je dugačka 25 metara, prečnika 1,25 metara i teška oko 2,3 metričke tone.

Može da nosi bojeve glave mase do 700 kilograma, a veruje se da je sposobna da nosi i nuklearne. Sadžil se prvi put pojavio u terenskom testiranju 2008. godine, a poboljšana verzija, Sadžil-2, razvijena je 2009. godine. Kod te verzije dizajn bojeve glave je modifikovan, a dodana su i upravljačka krilca radi veće preciznosti.

Na vojnoj vežbi iz 2021. godine prikazana je raketa Sadžil na kojoj su izvršena tehnička poboljšanja u odnosu na ranije modele, posebno na mlaznim upravljačima. Takođe, kruže glasine o novijem modelu Sadžil-3, za koji se tvrdi da ima maksimalni domet od 4.000 kilometara, što bi u teoriji omogućilo da dosegne skoro do Brisela iz Teherana.

Ipak Izrael tvrdi daa je ovoborio takvu raketu.

uživoRAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Izrael nezadovoljan tempom rata; Šest raketa na američku bazu; Koliko košta SAD rat? Izrael ubija decu u Libanu

PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANjE: Polaznik Ajaksove škole opcija više za Srđana Blagojevića!