STIŽE ZA 7 MINUTA DO TEL AVIVA: Iran lansirao moćnu raketu na Izrael (VIDEO)

U 54. TALASU operacije „Istinito obećanje 4“ prvi put od početka rata korišćena je balistička raketa Sadžil maksimalnog dometa od 2.000 kilometara, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Iako se Sadžil često prikazivao na vojnim paradama režima u Teheranu otkako je navodno ušao u upotrebu 2012. godine, ova raketa je prvi put lansirana/bojevo upotrebljena tek prošle godine tokom dvanaestodenvnog rata.

Njegova upotreba u stvarnim borbenim uslovima takođe ukazuje na promenu u pristupu Teherana kada je reč o strategiji odvraćanja i odgovora.

Sadžil ili "Brimstone", klasifikovan je kao balistička raketa zemlja-zemlja i razvijen je potpuno unutar Irana, pod okriljem Organizacije za vazduhoplovnu industriju Ministarstva odbrane.

Neki izvori tvrde da je osnova za Sadžila kineska, ali zvanični Teran to odbacuje i tvrdi da je dizajn originalno njihov.

Raketa je razvijena kao zamena za rakete klase Shahab, koje su u upotrebi od kasnih 1980-ih. Ima domet od približno 2.000 kilometara i koristi čvrsto gorivo, što omogućava brže lansiranje u odnosu na rakete s tečnim gorivom.

Ova raketa je upravljiva u svim fazama leta što dodatno otežava njeno presretanje.

Prema tehničkim specifikacijama, raketa je dugačka 25 metara, prečnika 1,25 metara i teška oko 2,3 metričke tone.

Može da nosi bojeve glave mase do 700 kilograma, a veruje se da je sposobna da nosi i nuklearne. Sadžil se prvi put pojavio u terenskom testiranju 2008. godine, a poboljšana verzija, Sadžil-2, razvijena je 2009. godine. Kod te verzije dizajn bojeve glave je modifikovan, a dodana su i upravljačka krilca radi veće preciznosti.

Na vojnoj vežbi iz 2021. godine prikazana je raketa Sadžil na kojoj su izvršena tehnička poboljšanja u odnosu na ranije modele, posebno na mlaznim upravljačima. Takođe, kruže glasine o novijem modelu Sadžil-3, za koji se tvrdi da ima maksimalni domet od 4.000 kilometara, što bi u teoriji omogućilo da dosegne skoro do Brisela iz Teherana.

Ipak Izrael tvrdi daa je ovoborio takvu raketu.