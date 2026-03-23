TRAMP PRODUŽIO ROK ULTIMATUMA IRANU

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odložio je za pet dana najavljene napade na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu.

Odluci su, kako je napisao na mreži Istina, prethodili „dobri i produktivni razgovori“ sa iranskom stranom.

„Sa zadovoljstvom izveštavam da su Sjedinjene Američke Države i država Iran u protekla dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim i konačnim rešenjem naših neprijateljstava na Bliskom istoku. Na osnovu tona i karaktera ovih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, naložio sam Ministarstvu odbrane da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, uz uslov uspešnog ishoda tekućih sastanaka i razgovora“, napisao je Tramp.



