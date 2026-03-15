"EPSTINOVA EKIPA PLANIRALA NAPAD SLIČAN 11. SEPTEMBRU" Laridžani upozorio: Hteli su za to da optuže Iran

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani izjavio je da Iran nije u ratu sa američkim narodom, već da je napadnut i da se samo brani.

Foto: Profimedia

"Čuo sam da su ostaci Epstinove ekipe planirali zaveru da naprave incident sličan napadu na Njujork 11. septembra i da za to optuže Iran", objavio je Laridžani.

Istakao je da se Iran "fundamentalno protivi takvim terorističkim programima i nije u ratu sa američkim narodom".

"Nakon američko-izraelske agresije, branimo se. Uzvraćamo snažno na napade neprijatelja", poručio je Laridžani.

(Tanjug)