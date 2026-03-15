"DA ZAJEDNO NEUTRALIŠEMO IRANSKI PRETNJU" Tramp pozvao pet zemalja da učestvuju u obezbeđivanju Ormuskog moreuza - Ovo je lista

В.Н.

15. 03. 2026. u 08:24

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je preko društvene mreže Truth Social pet zemalja da pošalju svoje ratne brodove kako bi se neutralisala pretnja Irana po bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz.

ДА ЗАЈЕДНО НЕУТРАЛИШЕМО ИРАНСКИ ПРЕТЊУ Трамп позвао пет земаља да учествују у обезбеђивању Ормуског мореуза - Ово је листа

Foto: Printskrin/X/UKMTO Operations Centre

Tramp je izrazio nadu da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija poslati svoje ratne brodove u Ormuski moreuz i doprineti bezbednosti tog plovnog puta.

Velika Britanija je odgovorila da trenutno razgovara sa svojim saveznicima o nizu opcija s ciljem da se osigura bezbednost komercijalnog brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu izjavio je za Si-En-En da Kina poziva na trenutni prekid neprijateljstava.

(Sputnjik)

Može i lično sa Aleksom: Srbe su ubijali kao da su životinje, Košare će svi pamtiti

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih

„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih