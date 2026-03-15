"DA ZAJEDNO NEUTRALIŠEMO IRANSKI PRETNJU" Tramp pozvao pet zemalja da učestvuju u obezbeđivanju Ormuskog moreuza - Ovo je lista

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je preko društvene mreže Truth Social pet zemalja da pošalju svoje ratne brodove kako bi se neutralisala pretnja Irana po bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Tramp je izrazio nadu da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i Velika Britanija poslati svoje ratne brodove u Ormuski moreuz i doprineti bezbednosti tog plovnog puta.



Portparol kineske ambasade u Vašingtonu izjavio je za Si-En-En da Kina poziva na trenutni prekid neprijateljstava.

(Sputnjik)

