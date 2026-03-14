NEMAČKA PODLOST NEMA GRANICE: Merc i ekipa iz Evrope žele da zabrane ruskim borcima ulazak u Šengensku zonu
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc i semorica njegovih kolega šefova drugih država i vlada uputili su u pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti apel da se razmotri zabrana ulaska u EU ruskim vojnicima koji su učestvovali u SVO u Ukrajini.
Potencijalni ulazak ruskih vojnika u Šengensku zonu predstavlja ozbiljan rizik po unutrašnju bezbednost, naveli su političari u pismu, prenosi nemački nedeljnik Špigl.
U pismu se navodi da bi te osobe mogle da počine nasilne zločine, budu aktivne u kriminalnim mrežama ili ekstremističkim pokretima ili da podržavaju neprijateljske aktivnosti Rusije.
Prema rečima Merca on i drugi potpisnici ovog pisma, šefovi država i vlada iz Estonije, Finske, Letonije, Litvanije, Poljske, Rumunije i Švedske, nameravaju da sledećeg četvrtka ovo pitanje stave na dnevni red samita EU, navodi hamburški nedeljnik.
