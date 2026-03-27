"NOVOSTI" SAZNAJU: Zakazana HITNA sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj na inicijativu Ane Brnabić

KAKO "Novosti" saznaju na inicijativu predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Ane Brnabić, za sutra u 11 časova zakazana je hitna sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Tema sednice biće stanje na državnim univerzitetima u Republici Srbiji.

Sednici će prisustvovati predsednica skupštine Ana Brnabić, a poziv je upućen nadležnim ministrima i svim rektorima državnih univerziteta.

Podsetimo, sinoć je na Filozofskom fakultetu tragično nastradala studentkinja Milica Ž. zbog nemara blokadera.

Načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović izjavio je da je sinoć na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pronađeno beživotno telo ženske osobe stare oko 25 godina, a da je prema prvim informacijama, prethodno na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, devojka skočila kroz prozor.

Resanović je precizirao da su policijski službenici obaveštenje dobili u 22.40 časova, nakon čega su odmah izašli na lice mesta, gde je zatečena ženska osoba bez znakova života.

„Prema prvim saznanjima dobijenim od očevidaca, na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo je do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je, kako se sumnja, ženska osoba, najverovatnije student fakulteta, skočila kroz prozor", naveo je Resanović.

ĐOKIĆU, SINANI - Ruke su vam krvave!

Dozvoljavajući okupaciju fakulteta, učestvujući u tome, direktno učestvujući u blokadama, rektor Vladan Đokić i dekan Danijel Sininani i svi ostali blokaderi postali su saučesnici i odgovorni za smrt studentkunje (25) koja je sinoć smrtno stradala na Filozovskom fakultetu.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

