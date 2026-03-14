NAJNOVIJA VEST SA BLISKOG ISTOKA: Iran dozvolio pojedinim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz
IRAN je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.
Fatali nije želeo da navede koliko je plovila dobilo bezbedan prolaz kroz moreuz, prenosi India Today.
Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj meri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.
(Tanjug)
