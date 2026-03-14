Svet

NAJNOVIJA VEST SA BLISKOG ISTOKA: Iran dozvolio pojedinim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz

В.Н.

14. 03. 2026. u 12:04

IRAN je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.

Foto: Tanjug/AP photo

Fatali nije želeo da navede koliko je plovila dobilo bezbedan prolaz kroz moreuz, prenosi India Today.

Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj meri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi kiks, ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe

BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi "kiks", ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe