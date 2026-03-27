Politika

GDE JE REKTOR? GDE SU DEKANI? Mreže se usijale - hitno saznati ko je odgovoran za stanje na fakultetima

V.N.

27. 03. 2026. u 08:25

NA društvenim mrežama ljudi masovno zahtevaju da se sazna ko je odgovoran za stanje na našim fakultetima koje je dovelo do ovakve tragedije i smrti jedne studentkinje! Ljudi postavljaju pitanje gde je rektor, gde su dekani koji su direktno odgovorni za bezbednost studenata!

Foto: Printskrin

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

Foto: Novosti

"TO JE SUŠTINA SVEGA" Kaić: Dekan Sinani i uprava dozvolili da određene grupe studenata krše pravila fakulteta

UPRAVA Filozofskog fakulteta, na čelu sa dekanom Danijelom Sinanijem, dala je dozvolu da određene grupe studenata krše pravila, da mogu da se zadržavaju kako je njima volja, da unose određene predmete bez ikakve kontrole, kaže bivši generalni sekretar Saveza studenata Filozofskog fakulteta Ištvan Kaić, komentarišući tragični događaj, u kojem je jedna mlada devojka izgubila život.

27. 03. 2026. u 10:27

