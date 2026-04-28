Najveći horor: Blokaderi otvoreno pozivaju na ubijanje roditelja

U BEOGRADU na uglu Konidine i Kosovske ulice, pojavili su se uznemirujući pozivi blokadera na nasilje prema starijim osobama.

Foto: Novosti

Lapot, poznat kao senicid, ima svoje korene u legendama istočne Srbije, gde su deca, prema predanjima, ubijala roditelje kada su postali preveliki teret za domaćinstvo.

U ovom zastrašujućem običaju, koji uključuje sekiru ili motku, često su prisustvovali članovi celog sela, a žrtvama se na glavu stavljala kukuruzna kaša kako bi se prebacila odgovornost na kukuruz. Danas, u savremenom kontekstu, blokaderi otvoreno pozivaju na ubijanje roditelja, ukoliko se ne slažu sa njima.