Svet

Menja se karta Evrope? Dve države se ujedinjuju

Novosti online

28. 04. 2026. u 16:30

PREDSEDNIK Moldavije Maja Sandu pozvala je na ujedinjenje Moldavije sa Rumunijom, tvrdeći da bi takav potez mogao ubrzati učlanjenje te zemlje u EU.

Мења се карта Европе? Две државе се уједињују

Tanjug/AP/Mindaugas Kulbis

- Ujedinjenje sa Rumunijom bi nam omogućilo da se brže pridružimo EU i moglo bi nam biti od koristi - rekla je Sandu za francuski list "Mond", prenosi "Srna".

Ona je dodala da bi pristupanje Moldavije EU moglo da se odvija u dve faze, u početku bez pokrajine Pridnjestrovlja, ali da bi bio poželjniji scenario da se ta pokrajina prvo reintegriše u Moldaviju pre pridruživanja Uniji.

Sandu je u januaru izjavila da bi glasala za pridruživanje Moldavije Rumuniji ako bi se održao referendum, navodeći tešku međunarodnu situaciju i izazove sa kojima se zemlja suočava kao suverena država.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U Jasenovcu još ni reči o genocidu nad Srbima: Zapušeni lokomotiva i vagoni kojima su prevoženi logoraši, pragovi pruge, staze...
Region

0 0

KAO i svake godine, kada posle komemoracije u nekadašnjem ustaškom logoru Jasenovac političari odu, ostaje ista slika zapuštenosti, nebrige i nepoštovanja svih preporuka Međunarodnog saveza za sećanje na Holokaust, koji je još pre tri godine, između ostalog, preporučio da se na tablama jasno napiše da je u Jasenovcu počinjen genocid nad Srbima.

28. 04. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)

