Menja se karta Evrope? Dve države se ujedinjuju
PREDSEDNIK Moldavije Maja Sandu pozvala je na ujedinjenje Moldavije sa Rumunijom, tvrdeći da bi takav potez mogao ubrzati učlanjenje te zemlje u EU.
- Ujedinjenje sa Rumunijom bi nam omogućilo da se brže pridružimo EU i moglo bi nam biti od koristi - rekla je Sandu za francuski list "Mond", prenosi "Srna".
Ona je dodala da bi pristupanje Moldavije EU moglo da se odvija u dve faze, u početku bez pokrajine Pridnjestrovlja, ali da bi bio poželjniji scenario da se ta pokrajina prvo reintegriše u Moldaviju pre pridruživanja Uniji.
Sandu je u januaru izjavila da bi glasala za pridruživanje Moldavije Rumuniji ako bi se održao referendum, navodeći tešku međunarodnu situaciju i izazove sa kojima se zemlja suočava kao suverena država.
