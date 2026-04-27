Vučić održao reč, mali Andrija na večitom derbiju: Znao sam da će predsednik da održi obećanje koje mi je dao kad je bio u mojoj kući

Foto: TikTok Printscreen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je obećanje dato malom Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte, koji je imao priliku da prisustvuje večitom derbiju i uživo prati svoj omiljeni klub.

- Znao sam da će predsednik da održi obećanje koje mi je dao kad je bio u mojoj kući, i da ću imati priliku da gledam derbi. Znao sam jer on nikad ne laže, on je najbolji predsednik i ono što kaže uvek ispuni.

Drago mi je što sam imao priliku da budem ovde i naravno drago mi je jer je Zvezda pobedila, ja sam veliki navijač. Hvala predsedniku što mi je ispunio jednu od mojih najvećih želja - izjavio je Andrija Knežević.

Podsećanja radi, predsednik je ranije obišao Andriju Kneževića, dečaka koji se suočava sa teškom bolešću, a država je preuzela troškove njegovog lečenja. Andrija je već imao jednu operaciju, dok ga u junu očekuje još jedna, koja je od velikog značaja za njegovo dalje zdravstveno stanje.

Nakon te posete, mali Andrija našao se i na meti napada u pojedinim medijima, što je izazvalo brojne reakcije javnosti, posebno imajući u vidu njegovu borbu i godine.

(Glas zapadne Srbije)

BONUS VIDEO: