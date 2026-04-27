Vučić održao reč, mali Andrija na večitom derbiju: Znao sam da će predsednik da održi obećanje koje mi je dao kad je bio u mojoj kući
ZNAO sam jer on nikad ne laže, on je najbolji predsednik i ono što kaže uvek ispuni. Hvala predsedniku što mi je ispunio jednu od mojih najvećih želja, poručio je mali Andrija Knežević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je obećanje dato malom Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte, koji je imao priliku da prisustvuje večitom derbiju i uživo prati svoj omiljeni klub.
- Znao sam da će predsednik da održi obećanje koje mi je dao kad je bio u mojoj kući, i da ću imati priliku da gledam derbi. Znao sam jer on nikad ne laže, on je najbolji predsednik i ono što kaže uvek ispuni.
Drago mi je što sam imao priliku da budem ovde i naravno drago mi je jer je Zvezda pobedila, ja sam veliki navijač. Hvala predsedniku što mi je ispunio jednu od mojih najvećih želja - izjavio je Andrija Knežević.
Podsećanja radi, predsednik je ranije obišao Andriju Kneževića, dečaka koji se suočava sa teškom bolešću, a država je preuzela troškove njegovog lečenja. Andrija je već imao jednu operaciju, dok ga u junu očekuje još jedna, koja je od velikog značaja za njegovo dalje zdravstveno stanje.
Nakon te posete, mali Andrija našao se i na meti napada u pojedinim medijima, što je izazvalo brojne reakcije javnosti, posebno imajući u vidu njegovu borbu i godine.
(Glas zapadne Srbije)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)