Brutalna osveta! Ovo su Hrvati pre nego što su im Srbi oteli sve (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Partizan sa 3:0 i tako overili devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije.

Uzbuđenja nije manjkalo ni na tribinama. Jedna od zanimljivijih scena bila je kada su "delije" na tribini istakle naopačke hrvatska obeležja, među kojima su se istakle hrvatske zastave Ogulin i Rijeka, a tu su bili još neki hrvatski šalovi i duksevi, kao i obeležja jakih "grobarskih" podgrupa.

Odmah nakon što su "delije" spalile hrvatska obeležja, pojavile su se i priče kome su skinuta hrvatska obeležja, a sada se pojavila i fotografija navijača Rijeke pre nego što su im "delije" otele obeležja.

Na fotografiji se vide šal Hrvatske, kao i zastava Hrvatske sa natpisom Rijeka, a na slici su i obeležja Armade iz Rijeke.

Ovo je svojevrsna i osveta hrvatskim navijačimna od strane pristalica Crvene zvezde koje su doduše fanovi Hajduka iz Splita mučki i kukavički napali u Bosni i Hercegovini, tačnije Tuzli prilkom povratka sa jednog međunarodnog meča.