Energetski zemljotres: Ključna članica napustila OPEK, uslediće haos na tržištu

UJEDINjENI Arapski Emirati od 1. maja izlaze iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i alijanse OPEK plus, javila je lokalna agencija VAM.

U saopštenju agencije se dodaje da su UAE posvećeni zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, dok u kratkoročnoj perspektivi geopolitička nestabilnost u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu nastavlja da utiče na dinamiku ponude.

Takođe se napominje da „u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi“ trendovi ukazuju na kontinuirani rast globalne potražnje za energijom.

Agencija dodaje da će nakon povlačenja iz OPEK-a i OPEK plus, UAE voditi odgovornu politiku i održavati stabilnost tržišta, uzimajući u obzir globalnu ponudu i potražnju za naftom.

Osim toga, Ujedinjeni Arapski Emirati će nastaviti da ulažu u energetske lance kako bi podržali održivost i dugoročnu transformaciju energetskog sistema.

Napominje se da UAE planiraju da u budućnosti usmere svoje napore na ono što diktiraju nacionalni interesi i obaveze prema investitorima, kupcima, partnerima i svetskim energetskim tržištima.

U saopštenju se dodaje da odluka UAE da se povuče iz OPEK-a potvrđuje evoluciju industrijske politike usmerene na povećanje fleksibilnosti u reagovanju na dinamiku tržišta, uz kontinuirani doprinos stabilnosti tržišta na promišljen i odgovoran način.

- Doneli smo odluku o izlasku iz OPEK i saveza OPEK plus u kritičnom trenutku, kada je potrošačima naša pažnja posebno potrebna. Suočili smo se sa neviđenom situacijom u kojoj se strateške rezerve sirove nafte i naftnih derivata iscrpljuju do pretećeg nivoa - izjavio je ministar energetike Ujedinjenih Arapskih Emirata Suhejl al Mazrui.

On je istakao da je to bila „suverena nacionalna odluka zasnovana na dugoročnoj strateškoj i ekonomskoj viziji UAE“.

- Odluka je doneta nakon pažljivog razmatranja strategija vezanih za energetski sektor, naftni sektor i druge oblasti - objasnio je Mazrui.

Prema njegovim rečima, UAE smatraju da će „svetu u budućnosti biti potrebno više energije, a izlazak iz OPEK-a i OPEK plus će nam omogućiti da zadovoljimo te potrebe uz nastavak saradnje sa partnerima i investitorima“.

Kako pišu mediji, gubitak UAE mogao bi da izazove haos. Danas je cena nafte „Brent“ dostigla 112 dolara za barel.

OPEK je organizacija zemalja izvoznica nafte, koju čine Alžir, Indonezija, Irak, Iran, Kuvajt, Libija, Nigerija, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venecuela. Ova multinacionalna organizacija osnovana je 1960. godine u Bagdadu, da bi koordinirala proizvodnju i izvoz nafte među svojim članicama. Sedište organizacije je u Beču od 1965. godine.

