Šta ti je život! Dok svi plaču za Karlosom Alkarazom, Novak Đoković je dobio najmoćnije oružje za Rolan Garos
SJAJNO!
Brusi mirno Novak Đoković formu i hvata zalet za najvažniji deo sezone na šljaci - učešće na Rolan Garosu i juriš na 25. grend slem titulu, a za njega su stigle lepe vesti iz Madrida.
Neočekivani rasplet na Mastersu u španskoj prestonici doneo je veliko iznenađenje jer je Feliks Ože-Alijasim poražen od Aleksandra Bloksa iz Belgije sa 0:2, po setovima 6:7, 3:6.
Šta to znači za Đokovića? Eliminacijom Ožea-Alijasima, Srbin je praktično osigurao četvrtu poziciju na ATP listi uoči turnira u Rimu na kom su veće šanse da neće igrati, a vrlo verovatno i pred Roland Garos koji će napasti. Tako je Nole rešio jedan veliki problem, a možda bude i savršena situacija u Bulonjskoj šumi.
Naime, ukoliko se poklope ostali rezultati, moguće je i da će preskočiti Aleksandera Zvereva i biti treći na listi, čime bi dočekao Pariz kao drugi nosilac, pošto zbog povrede desnog ručnog zgloba aktuelni šampion Rolan Garosa Karlos Alkaraz neće igrati.
Zbog toga će izgubiti 1.000 bodova koje je osvojio prošle godine u Rimu, kao i dodatnih 2.000 poena jer neće braniti titulu u Parizu.

Kakav obrt! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
Katastrofa! Novak Đoković u zavojima pred Rolan Garos
Crveni đavoli se vraćaju na pobedničku stazu: Lids je arhiviran, vreme je za osvetu Brentfordu za dva prethodna poraza
MANČESTER junajted u ponedeljak uveče na Old Trafordu dočekuje Brentford u meču koji može biti veoma važan u borbi za plasman u Ligu šampiona. Domaćin je trenutno treći na tabeli Premijer lige i nalazi se u odličnoj poziciji pred sam finiš sezone.
Putin je danas otišao kod čoveka koji ga je učio o bitkama, evo šta se tamo desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz Ruske Federacije tiču se onoga što je uradio Vladimir Putin, predsednik Rusije.
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
