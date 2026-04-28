Šta ti je život! Dok svi plaču za Karlosom Alkarazom, Novak Đoković je dobio najmoćnije oružje za Rolan Garos

Brusi mirno Novak Đoković formu i hvata zalet za najvažniji deo sezone na šljaci - učešće na Rolan Garosu i juriš na 25. grend slem titulu, a za njega su stigle lepe vesti iz Madrida.

Neočekivani rasplet na Mastersu u španskoj prestonici doneo je veliko iznenađenje jer je Feliks Ože-Alijasim poražen od Aleksandra Bloksa iz Belgije sa 0:2, po setovima 6:7, 3:6.

Šta to znači za Đokovića? Eliminacijom Ožea-Alijasima, Srbin je praktično osigurao četvrtu poziciju na ATP listi uoči turnira u Rimu na kom su veće šanse da neće igrati, a vrlo verovatno i pred Roland Garos koji će napasti. Tako je Nole rešio jedan veliki problem, a možda bude i savršena situacija u Bulonjskoj šumi.

Naime, ukoliko se poklope ostali rezultati, moguće je i da će preskočiti Aleksandera Zvereva i biti treći na listi, čime bi dočekao Pariz kao drugi nosilac, pošto zbog povrede desnog ručnog zgloba aktuelni šampion Rolan Garosa Karlos Alkaraz neće igrati.

Zbog toga će izgubiti 1.000 bodova koje je osvojio prošle godine u Rimu, kao i dodatnih 2.000 poena jer neće braniti titulu u Parizu.