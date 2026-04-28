Vučić ugostio Parmelana: Švajcarska jedan od najvećih investitora u Srbiji - potvrđeno učešće na Ekspu (VIDEO)

PREDSEDNIK Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a ugostio ga je predsednik Aleksandar Vučić. Nakon susreta dvojice lidera, sastanka delegacija i potpisanog Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija, predsednici su se obratili javnosti.

Obraćanje Vučića

Predsednik je rekao da je veoma srećan što može da ugosti predsednika Švajcarske nakon 18 godina i na 110. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske.

- Mi smo u prethodnih 12 godina dramatično unapredili našu saradnju, za četiri puta smo uvećali nivo trgovinske razmene, a gotovo desetostruko uvećali nivo razmene naših usluga. Razmena usluga je na nivou od 1,62 milijarde evra, a trgovinska razmena na nivou od 1,1 milijarde. I to govori o veoma važnoj i bliskoj saradnji između naših zemalja - rekao je Vučić.

On je naglasio da je Švajcarska jedan od najvećih investitora u našoj zemlji na nivou od oko tri milijarde evra.

- Verujem da pored već vama dobro poznatih od Neslea, Novartisa, Regenta, Rošea i mnogih drugih možemo da očekujemo i nove švajcarske investicije. Za nas je važno i da govorimo o velikom broju Srba koji žive u Švajcarskoj u svim kantonima, njih oko 130.000, i koji su most između naših naroda i naših zemalja - kazao je predsednik i istakao važnost danas potpisanog sporazuma.

- Razgovarali smo u četiri oka o svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima. Mi smo posebno dotakli jednu temu, reč je o dualnom obrazovanju. Primer za to vam je predsednik Parleman. Međutim onda smo se suočili sa bezbroj problema. I poslednji put kad je gospođa Ursula Renold ovde bila, počeo je da se širi otpor i kroz medije i kroz našu vladu daljem prihvatanju švajcarskog modela, jer dolaze i neki bolni potezi i morate da prihvatite uticaj privatnih kompanija, a ne javnog sektora. Očigledno da, iako sam molio ljude u vladi da prihvate u potpunosti švajcarski model, da nije bilo dovoljno hrabrosti da se to učini - rekao je Vučić.

Naveo je da se nada da će u budućnosti oni koji budu vodili vladu imati dovoljno hrabrosti da se sa time nastavi i da preduzmu, kako kaže, ne lake korake.

- Mi ćemo biti spremni da dalje učimo od Švajcaraca i da pokušamo da kopiramo ono što je najuspešniji model koji je Švajcarska dala svetu - naveo je Vučić.

Kazao je da je Švajcarska predložila da organizuju dijalog sa različitim grupama iz srpskog društva po pitanju ljudskih prava.

- Hvala što ste pokazali poštovanje prema Srbiji. Mi smo posebno srećni kada neko u Beogradu ostane noć. Nadam se da nećete biti u prilici da kažete da smo bili negostoljubivi - poručio je predsednik Vučić.

Obraćanje Parmelana

Švajcarski predsednik je kazao da je oduševljen što je u Beogradu.

- Glavni trgovinski partner nam je Srbija, kada posmatramo Balkan. Danas proslavljamo godišnjihu naših odnosa. Što se tiče dualnog obrazovanja, mi smo vam uvek na raspolaganju. Ja sam predložio da dođe vaša delagacija u Švajcarsku. Ja sam lićno čist produkt tog sistema. Znamo da je srpska privreda zasnova na inovacijama i drago nam je da smo potpisali sporazum - kazao je Parmelan.

- Imao sam zadovoljstvo da potvrdim učešće Švajcarske na Ekspu - kazao je švajcarski predsednik.

- Mi smo investirali više od 3 milijarde evra u ovaj region. Mi smo tu da favorizujemo dijalog. Znate da živimo u veoma teškim vremenima, zato je još značajnije da države naprave zajednički okvir. Danas i večeras ćemo još razgovarati - rekao je Parmelan.

Pitanja novinara

O dualnom obrazovanju

- Mi imamo 21.580 momaka i devojaka koji su u ovom programu, što je za nas nedovoljno. Završeni su nam trening centri, Vlasotince i još dva mesta. Ja sam obilazio švajcarske fabrike u kojima su radili Srbi. Kod nas postoje ostaci socijalističkog samopurvljanja. Moramo da naučimo da to nije tako. Mi ne želimo da se odreknemo privilegija koje država nudi. Plašim se da ćemo mnogo toga morati da menjamo. Nije bilo na žalost razumevanja i političke snage - kazao je Vučić

O geopoltičkoj situaciji u svetu, cenama nafte, predsednik Vučić kaže:

- Možete da mislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuje mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kada bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a. Nafta je već otišla preko 111, koja god poruka da se pojavi iz Bele kuće i Teherana i iz celog regiona, samo povećava cenu nafte. Najbolje bi bilo kada niko ništa ne bi govorio, bar se ne bi povećavala cena nafte. Ovako, svaki put kada probaju da umire cenu nafte, ona ode gore. Ne znam više šta da radimo, mi smo već 25 posto od akcize odustali. Već imate šest zemalja od osam u regionu gde imaju višu cene goriva. Ne znam više šta da radimo, da odustajemo od svih prihoda za državu, mi se nalazimo u problemu. Pokušavamo da završimo sa Ukrajinom i još nekima ugovore o slobodnoj trgovini ili neke posebne aranžmane oko đubriva. Pokušavamo da dovučemo đubrivo za poljoprivrednike. Mi nemamo problema sa javnim dugom. Neće nam nikada preći 50 posto u odnosu na BDP. Kada pogledate, kad krene jutro svi pričaju o ratovima, kao da samo o tome mogu da govore, onda vam je jasno što sve skače. Samo da nam inflacija ponovo ne počne da skače. U februaru je to bilo dobro, 2,8 posto, sve pod kontrolom. Moramo da probamo da držimo to ispod 3 posto.

- Situacija u svetu je sve komplikovanija. Jedino što mogu da obećam da ćemo sačuvati mir i stabilnost, da na najbolji način zaštitimo naše interese. Plašim se da će biti sve teže. Na nas su uglavnom svi ljuti, ali to govori o ispravnosti naše politike. Nalazimo se na evropskom putu. Nadam se da će neki ljudi razumeti da u zemlji mora da postoji dijlaog i da će u budućnosti to prihvatiti - kazao je Vučić.

Potpisivanje sporazuma

U prisustvu Vučića i Parmelana, u toku je potpisivanje Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Sastanak delegacija

U toku je sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske koji predvode predsednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Gi Parmelan.

Sastanak dvojice predsednika

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Gi Parmelanom.

Sastanak dvojice predsednika je počeo nešto posle 10 časova u Palati Srbija.

Vučić i Parmelan prisustvovaće i potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Izjave za medije dvojice predsednika su predviđene u 11.30 časova.

Svečani doček uz najviše počasti

Predsednika Gi Parmelana dočekao je predsednik Aleksandar Vučić ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti.

Predsedniku Švajcarske priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije.

Parmelana su, zajedno sa predsednikom Vučićem, dočekali i ministri u Vladi Srbije Nemanja Starović, Bela Balint, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević.