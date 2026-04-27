Politika

VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice

М.К.

27. 04. 2026. u 22:03

IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.

ВУЧИЋЕВА ИЗЈАВА УДАРНА ВЕСТ У РУСКИМ МЕДИЈИМА: Брује о ономе што је рекао британском новинару у лице

Foto: YoutubePrintscreen/The Rest Is Politics: Leading

Ruska agencija TASS drži na udarnoj poziciji izjavu Vučića, navodeći da je predsednik Srbije osudio negativno etiketiranje Rusije od strane Zapada.

- Predstavljate sebe kao svetionik demokratije, a Rusiju kao svetionik zla, i to je to. To nije istina - prenosi TASS Vučićeve reči i nastavlja:

Foto: TASS/Printscreen

- Postoje nijanse, postoji mnogo sivih zona; nije sve crno-belo. Postoje različite kulture, različite tradicije. Rusija nije deo EU. Vi ste bar bili deo EU, ali ste postali nezadovoljni i otišli. Stalno govorite o Srbiji kao ruskoj marioneti - rekao je Vučić u intervjuu sa bivšim britanskim sekretarom za međunarodni razvoj Rorijem Stjuartom i bivšim portparolom premijera Velike Britanije Tonija Blera, Alisterom Kembelom. 

Odbili su poslušnost Putinovom čoveku - nisu mogli ni da sanjaju šta će da se desi 48 sati kasnije

