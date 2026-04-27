Ovo su cene nafte danas: Evo šta se desilo sa vrednošću barela nakon zastoja u mirovnim pregovorima SAD i Irana
EVROPSKI indeksi su danas uglavnom u blagom porastu, a nafta Brent je poskupela na skoro 108 dolara po barelu nakon novog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 2,23 odsto na 96,486 dolara, a nafte Brent za 2,49 odsto na 107,942 dolara.
Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,745 evra za megavat-sat.
Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,33 odsto na 24.223,15 poena,francuski CAC 40 za 0,23 odsto na 8.175,98 poena, britanski FTSE 100 za 0,02 odsto na 10.381,35 poena, dok je moskovski MOEX pao za 0,14 odsto na 2.729,46 poena.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17322 dolara.
Cena zlata je porasla na 4.713,75 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,1368 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 0,16 odsto na 49.230,71 poen, dok je S&P 500 porastao za 0,8 odsto na 7.165,08 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,63 odsto na 24.836,60 poena.
(Tanjug)
