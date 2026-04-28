Ni Milan, ni Juventus! Dušan Vlahović potpisuje ugovor sa još većim evropskim gigantom

SAGA oko Dušana Vlahovića se nastavlja!

Kako otkriva italijanski stručnjak za transfere Nikolo Šira, Dušan Vlahović i dalje nije produžio saradnju sa Juventusom.

Srpski reprezentativac ima ugovor sa "starom damom" do 1. jula ove godine, a italijanski novinar tvrdi da je opet postala aktuelna priča oko Vlahovićevog prelaska u Barselonu.

Levandovski će biti alternativa novoj devetki Barselone i to mu je jasno stavljeno do znanja uz, naravno, znatno smanjenje primanja.

Vlahović je sada izbio u prvi plan iako se u medijima već neko vreme pominje Alvarez iz Atletiko Madrida.

